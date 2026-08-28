Çin ve Nepal sınırında meydana gelen buzul çökmesinin ardından biriken molozların oluşturduğu set gölü taşmaya başladı.

The Guardian'a göre Rasuwa ilçesinde bir göl barajının çökmesi üzerine Nepal’de helikopterle kurtarma operasyonları durduruldu.

Nepal ordusu subayı Cuma günü yaptığı açıklamada, selden etkilenen bölgedeki baraj gölünün taşmaya başladığına dair haberlerin ardından, Nepal’deki yetkililerin kurtarma çalışmalarını önümüzdeki 90 dakika boyunca durdurduğunu söyledi.

Çin yetkilileri tarafından cuma günü yapılan açıklamada; gölün patlama riski ile çökmeler ve çığ gibi ikincil afet tehlikeleri sebebiyle Çinli tüm arama kurtarma personeli ve araçları güvenli alanlara tahliye edildi. Halka güvenli bölgelere kaçın çağrısı yapıldı.

Çarşamba günü Tibet bölgesi ile Nepal'i bağlayan sınır kapısında yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği ani sel felaketinin ardından yürütülen kurtarma operasyonları artan riskler nedeniyle askıya alındı.

GÖL HIZLA TAŞIYOR

Perşembe günü hem Çin hem de Nepal, Himalayalar'da yeni sel risklerine karşı uyarılarda bulunmuştu.

Bölgeye gönderilen sekiz kişilik mühendislik ekibinin bir gün önce 1,5 ila 2 milyon metreküp olarak tahmin ettiği baraj gölündeki su hacmi 2,5 milyon metreküpü aştı.

Yapılan ölçümlerde gölün yaklaşık 150 metre uzunluğunda ve 40 ila 50 metre derinliğinde olduğu tespit edildi. Suyun taşma hızı, 150 metreyi büyük bir hızla aştı.

26 Ağustos 2026'da buzulun düşüşüyle yaşanan sel felaketi

Chen, tehdidi azaltmak için barajın alt noktasından bir tahliye kanalı kazılması gerektiğini, kanalın genişlik ve derinliğinin suyun akış ve dolma hızına göre hesaplanacağını aktardı.

Perşembe günü havadan inceleme ve 3D modelleme çalışmaları gerçekleştiren ekipten Mühendis Chen Hanxiao, bölgeye ulaşımın oldukça zor olduğunu ifade etti.

26 Ağustos 2026'da buzulun düşüşüyle yaşanan sel felaketi

Chen Hanxiao, Çin devlet televizyonu CCTV'ye yaptığı açıklamada, "Buzul çökmesinin gölü oluşturmasının ardından, kıyı şeridi boyunca çok sayıda izole ve dik falez ortaya çıktı" dedi.

YAĞIŞLAR DEVAM EDİYOR

Gyirong sınır limanı bölgesinde etkili olan hafif ve orta şiddetteki yağışlar, yukarı havzadaki hassas bölgede bulunan toprak ve kayaları gevşetti.

Yağışların önümüzdeki hafta boyunca devam etmesi bekleniyor. Çin yetkilileri perşembe günü yaptıkları uyarıda, yaklaşık 1.200 Olimpik yüzme havuzuna denk gelen 3 milyon metreküp suyun önümüzdeki üç gün içinde göle akmasının beklendiğini ve yüksek patlama riski oluşturduğunu bildirdi.

En yüksek debinin 1 Eylül civarında gerçekleşeceği öngörülüyor. Çin devlet yayıncısı CGTN tarafından yayınlanan havadan çekilen görüntülerde, çıkışı olmayan kahverengi su kütlesinin çalıları ve ağaçları sular altında bıraktığı, moloz ve taşlardan oluşan barajı zorladığı görüldü.

26 Ağustos 2026'da buzulun düşüşüyle yaşanan sel felaketi

Yetkililerin verilerine göre, sınırın her iki tarafında 31 ülkeden 540 kadar yabancı uyruklu da dahil olmak üzere yaklaşık 1.000 kişi halen kayıp durumda bulunuyor.