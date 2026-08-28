Nepal Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, ülkede kentleri yerle bir edem sel felaketinin ardından arama kurtarma ekipleri Trishuli-1 hidroelektrik santrali tünelinde mahsur kalan 350 işçi ve yerel halkı kurtardı.

Ekipler, olumsuz hava koşullarına rağmen tünelde mahsur kalan 100'den fazla kişiyi güvenli bir şekilde tahliye etmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Nepal ordusuna bağlı arama kurtarma personeli, tünelde yaşam mücadelesi veren işçilere ulaşmak için zamana karşı yarışıyor.

Zira felaketten sonra biriken suyu tutan barajın yıkıldığı ve sağanakların başlayacağı tahmin edilen bölgede yeni bir sel felaketi kapıda.

İŞÇİLER İÇİN ZAMANA KARŞI YARIŞ

Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan resmi paylaşımda, "Nepal Ordusundan bir ekip, olumsuz hava koşulları ve sellerin ortasında son derece tehlikeli ve zorlu bir durumla karşı karşıya kalarak bir süre önce tünelde mahsur kalan 350 işçi ve yerel halkı başarıyla kurtardı. Birlikler, aynı tünelde mahsur kalan 100'den fazla kişiyi güvenli bir şekilde tahliye etmek için aktif olarak çalışıyor." ifadelerine yer verildi.

Başkent Katmandu'nun yaklaşık 70 kilometre kuzeyinde, Yukarı Trishuli Nehir yatağında yer alan Trishuli-1 projesinde mahsur kalanlar arasında Hindistan vatandaşlarının da bulunduğu bildirildi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, perşembe günü yaptığı açıklamada santralde çalışanlar arasında Hindistan uyruklu kişilerin yer aldığını doğruladı.

ÜLKENİN UMUDU OLACAKTI, ÖLÜM KAPANI OLDU

Nepal'in selden en çok etkilenen Rasuwa bölgesinde inşa edilen 216 megavat kapasiteli Trishuli-1 hidroelektrik santrali tesisi, taşkınlardan ağır hasar gördü.

Kore basınının aktardığı bilgilere göre, iki Koreli firmanın liderliğinde yürütülen ve ülkedeki elektrik kesintilerini azaltmayı hedefleyen 647 milyon dolarlık projenin üst barajının ve inşaat işçilerinin kaldığı ana kampın yüzde 90'ından fazlası yıkıldı.

Projenin finansmanı Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Asya Kalkınma Bankası (ADB) ve Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) dahil dokuz uluslararası kredi kuruluşu tarafından sağlanıyordu.

Çin sınırına yakın bölgede çarşamba günü etkili olan su ve çamur akıntısı köprü ve yollara zarar vererek arama kurtarma çalışmalarını güçleştirdi.

İKİNCİ FELAKET KAPIDA

Afet bölgesinin bazı kısımlarında suların henüz tamamen çekilmediği, köylerin ve yolların kalın bir çamur tabakasıyla kaplandı.

Sel sularının binaları yerle bir ettiği, köprüleri tamamen alıp götürdüğü felaket sonucu bölgede ulaşım ve kurtarma çalışmaları sadece helikopterle mümkün hale geldi.

Felakette en az 389 kişi hayatını kaybederken, aralarında yüzlerce yabancı turistin de bulunduğu 1.200'den fazla kişinin halen kayıp olduğu aktarıldı.

Şimdiyse beklenen yağışlar, doğal ve beşeri barajların dolarak taşması veya kırılması riskini doğuruyor. Uzmanlar, ikinci bir sel felaketi yaşanmadan önce bölgeyi boşaltmaya çalışıyor.