Nepal ile Çin'in Tibet Özerk Bölgesi sınırında 26 Ağustos'ta meydana gelen büyük sel ve moloz akıntısının ardından bölgede bilanço gün geçtikçe ağırlaşmaya devam ediyor. Felaketin yarattığı devasa yıkımın ortasında, arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülürken izleyenleri insanlığından utandıran skandal görüntüler ortaya çıktı.

CANSIZ BEDENİN ÜZERİNDEKİ ALTINLARI ÇALDILAR

Bölgedeki arama kurtarma ekipleri çamur ve moloz yığınları altında kalan kayıp kişilere ulaşmak ve cenazeleri çıkarmak için zamanla yarışırken, sosyal medyaya düşen bir video infiale yol açtı. Nepal merkezli hesaplarda paylaşılan görüntülerde, bir şahsın sel felaketinde yaşamını yitiren bir kadının cansız bedeni üzerinden altın ziynet eşyalarını aldığı ve yağmaladığı öne sürüldü.

ÖLÜ SAYISI 270'E YAKLAŞTI, BİNİ AŞKIN KİŞİ KAYIP

Tepki çeken vicdansızlık görüntüleri felaketin acısını katlarken, bölgedeki resmi bilançoda da tablo derinleşiyor. Nepal'de meydana gelen devasa felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 270'e dayandığı, bini aşkın kişinin ise halen kayıp olduğu belirtiliyor. Ekiplerin çamur yığınları arasındaki arama kurtarma çalışmaları zorlu şartlar altında devam ediyor.