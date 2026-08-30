Nepal'in kuzeyindeki Rasuwa bölgesinde çarşamba günü Bhotekoshi ve Trishuli nehirleri boyunca başlayarak alt kesimlere doğru yayılan dev sel felaketinde bilanço her geçen saat daha da ağırlaşıyor.

CAN KAYBI 691'E ULAŞTI

Nepal Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Kurumu (NDRRMA) tarafından yapılan resmi açıklamada, nehir yataklarının taşmasıyla yerleşim yerlerini yutan çamur ve su baskınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 691'e çıktığı bildirildi.

3 BİNDEN FAZLA KİŞİ KAYIP

Felaketin yaralarını sarmak için bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin zorlu iklim ve arazi şartlarında çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yetkililer, çamur ve moloz yığınları altında kaldığı değerlendirilen 3 binden fazla kayıp vatandaşa ulaşmak için arama kurtarma operasyonlarının aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.