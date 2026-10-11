Nepal'in kuzeyindeki Gorkha bölgesinde yer alan Budhi Gandaki Nehri'nde meydana gelen ani taşkın büyük bir yıkıma yol açtı. Nepal Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetme Kurumu tarafından yapılan açıklamada, nehir sularının yükselmesiyle birlikte yerleşim alanlarının sular altında kaldığı ve bölgedeki altyapının ağır hasar gördüğü bildirildi.

40'TAN FAZLA EV VE KÖPRÜLER SULARA KAPILDI

Sel sularının hızla yükselerek yerleşim yerlerini yutması üzerine felaketin bilançosu ağırlaştı. İlk belirlemelere göre bölgede 40'tan fazla ev sel sularına kapılarak sürüklendi, çok sayıda köprü ve bağlantı yolu kullanılamaz hale geldi.

Yetkililerin teyakkuza geçtiği bölgede, çevre köy ve kasabalarda yaşayan vatandaşlar güvenlik önlemleri kapsamında acilen daha güvenli bölgelere tahliye edildi. Yerel basında yer alan haberlere göre sel felaketine yakalanan 5 kişiden henüz haber alınamazken, kayıp kişileri bulmak için arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürüyor.

UYDU GÖRÜNTÜLERİ HEYELANA İŞARET EDİYOR

Taşkının kesin nedeni henüz resmi olarak belirlenememişken, ilk incelemeler ve uydu görüntüleri nehir yatağını tıkayan bir heyelanın sel felaketini tetiklemiş olabileceğine işaret ediyor.

Öte yandan Nepal'de Ağustos ayında Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesinde buzul çökmesi kaynaklı benzer bir sel yaşanmış, çok sayıda köprü ve yol kullanılamaz hale gelmişti. Ülkede şu ana kadar doğal afet ve seller nedeniyle bin 455 kişi yaşamını yitirdi.