Nepal'in Mustang bölgesinde günlerdir süren muson yağışları, tehlikeli sel ve heyelanlara yol açtı.
Aşırı yağışlar nedeniyle yumuşayan bir dağın büyük bölümü, nehir yatağına doğru çöktü.
Dağın nehre düşmesiyle su seviyesi hızla yükselerek taşma noktasına ulaştı.
"YENİ SEL BASKINLARINA KARŞI DİKKATLİ OLUN"
Yetkililer, nehir akışının yükseldiği ve taşkın riskinin arttığı uyarısında bulundu.
Bölge halkı, yeni sel baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
Arama-kurtarma ekipleri ve yetkililer, olası yeni heyelan ve sel olaylarına karşı nehir hattında izleme ve önlemleri artırdı.