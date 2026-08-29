Nepal'deki sel felaketinden tablo her geçen gün daha da ağırlaşıyor. 2 binden fazla kişinin kayıp olduğu bölgede bir Türk vatandaşından da haber alınamadığı ortaya çıktı.

NTV'nin haberine göre felaketin ardından Türk vatandaşı Elena Öksüz'den haber alınamıyor. Tur rehberi olarak görev yapan Öksüz'ün son durumu bilinmiyor.

İstanbul Rehberler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Eracun, Öksüz'ün 26 Ağustos'tan beri kendisinden haber alınamadığını belirtti.

Nepal'de sel sularına kapılanların sayısı 1924'e yükseldi. Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Kurumu'nun verilerine göre, can kaybı 579'a ulaştı. Bu rakamın 517'si yabancı uyruklu vatandaşları içeriyor.

EN SON OTELDE GÖRÜLDÜ

Eracun, çifte vatandaşlığa sahip olan Öksüz'ün vize muafiyetinden faydalanmak amacıyla Rusya vatandaşı olduğunu belirten Rus pasaportuyla Nepal'e girdiğini ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı'nın durumu henüz bilmediğini, ancak İstanbul Rehberler Odası olarak bakanlıkla irtibata geçildiğini kaydetti.

Eracun, Öksüz'ün Tibet'ten Nepal'e giriş yaptığını ve batıdan gelen bir grupla birlikte turlarını sürdürdüğünü anlattı.

"Elena'nın 26'sındaki bu olayla birlikte otelden ayrıldığını biliyoruz" diyen Eracun, gencin Kahramanmaraş depreminde Adıyaman'da çevirmenlik yaptığına da dikkat çekti.

TUREB VE İRO HAREKETE GEÇTİ

MY Gazete’nin haberine göre, Türkiye Turist Rehberleri Birliği ile İstanbul Turist Rehberleri Odası, Öksüz’ün ailesi ve Dışişleri Bakanlığıyla iletişime geçti. Arama ve haber alma çalışmalarının koordineli biçimde sürdürüldüğü belirtildi.

Öksüz’ün yaklaşık 7 yıl önce Antalya’da da turist rehberi olarak çalıştığı aktarıldı. Uzun süredir Çin ile Nepal arasındaki sınır bölgesinde turlar düzenlediği bildirildi.

Telefon ve ulaşım altyapısının büyük ölçüde zarar gördüğü bölgede, Öksüz’ün bulunduğu noktaya ilişkin henüz kesin bir bilgi paylaşılmadı. Ailesi ve meslektaşlarının, dağcılık deneyimi ve bölgeyi tanıması nedeniyle Öksüz’ün sağ bulunacağına dair umutlarını koruduğu belirtildi.

TUREB Turist Rehberleri Birliği şu açıklamayı yaptı:

"Nepal’de yaşanan sel felaketi nedeniyle kendisine ulaşılmayan değerli meslektaşımız Elena Öksüz için ilk günden itibaren Birliğimiz ve İstanbul Turist Rehberleri Odası koordinasyonunda meslektaşımızın ailesi ve Dışişleri Bakanlığı ile iletişime geçilmiştir. Büyükelçiliklerimiz tarafından gerekli çalışmalar başlatılmış olup süreç yakından takip edilmektedir. Kahramanmaraş merkezli depremde Adıyaman’a giderek ekiplere çevirmenlik yapan ve depremi duyar duymaz yardıma koşan meslektaşımıza sağlıklı bir şekilde ulaşmayı temenni ediyor, sürecin takipçisi olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Gelişme oldukça Birliğimiz tarafından gerekli bilgilendirme yapılacaktır."

DÖRT DİL BİLİYOR

2001 yılında Rusya’dan Türkiye’ye taşınan Öksüz, Türkçe öğrendikten sonra Türk vatandaşlığına geçti. Dört dil bilen Öksüz, profesyonel turist rehberi olarak çalışmaya başladı.

Doğaya, dağ rotalarına ve kuş gözlemciliğine ilgi duyan Öksüz’ün daha önce de Nepal’e gittiği belirtildi. Annapurna Koruma Alanı ve Mardi Himal High Camp gibi dağlık bölgelerde bulunan Öksüz’ün buradaki gözlemlerini paylaştığı aktarıldı.

6 ŞUBAT'TA TERCÜMANLIK YAPTI

Öksüz, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay ve Adıyaman’a gitti. Yabancı arama kurtarma ekiplerine gönüllü tercümanlık yapan Öksüz’ün, enkaz altındaki çok sayıda kişinin kurtarılmasına katkı sunduğu belirtildi.

1924 KİŞİ HÂLÂ ARANIYOR

Nepal Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Kurumunun açıklamasına göre, selde hayatını kaybedenlerin sayısı 626’ya yükseldi.

Kayıp 1924 kişiden 517’sinin yabancı uyruklu olduğu bildirildi. Yaklaşık 4 bin kişi sel bölgelerinden kurtarıldı. Arama kurtarma ve yardım çalışmalarında 15 bin güvenlik personeli görevlendirildi.

Sel nedeniyle onlarca köprü yıkıldı. Yollar ve altyapı tesisleri ağır hasar gördü. Ulaşımın kesildiği bölgelere ekip ve yardım ulaştırılması için helikopterler sevk edildi.

Felaketin etkilediği Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’nde de 5 kişi hayatını kaybetti.

KOPAN BUZUL FELAKETE NEDEN OLDU

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, felaketin 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede bir buzul çökmesiyle başladığını açıkladı.

Yaklaşık 600 metre genişliğindeki buz kütlesinin koparak vadilere sürüklenmesi, devasa su ve moloz dalgalarının oluşmasına neden oldu.

Bu dalgalar evleri, köprüleri ve altyapı tesislerini yok etti. Çinli ve Nepalli yetkililer, buzul çığı nedeniyle Himalayalar'dan kopan kaya parçalarının birikerek 3 milyon metreküplük yapay bir göl oluşturduğunu bildirdi.

İKİNCİ FELAKETİN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Gölün moloz birikintilerine dayanamayıp patlaması bekleniyordu. Ancak yetkililerin gölü takip etmesi sayesinde korkulan ikinci sel felaketi yaşanmadı.

Arama kurtarma çalışmalarına, su taşmadan hemen önce ara verilerek can kaybının önüne geçildi.

Bölgede 15 bin güvenlik personeli arama kurtarma çalışmaları yürütüyor. Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde ise 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.