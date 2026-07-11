Astroloji dünyası, gezegenlerin en mistik ve ağır hareket edeni Neptün’ün geri hareketine (retro) başlamasıyla birlikte hareketli bir döneme giriyor.

Birkaç ay boyunca sürecek olan bu kozmik olay, finansal piyasalardan bireysel cüzdanlara kadar para alanında radikal değişiklikleri beraberinde getirecek.

Astrologlara göre Neptün retrosu, finansal konulardaki illüzyonları, pembe gözlükleri ve sahte parıltıları yıkarak ayaklarımızın yere çok daha sağlam basmasını sağlayacak.

Bu süreçte geçmişte yapılan parasal hatalar net bir şekilde görünürken, verimsiz harcama alışkanlıkları da terk edilecek. Neptün'ün bu güçlü silkelenmesinden herkes payını alacak olsa da, 3 burç parayı adeta bir mıknatıs gibi çekmeye ve kaderlerini yeniden yazmaya hazırlanıyor.

İşte Neptün retrosunun finansal olarak ihya edeceği o şanslı burçlar:

1. BALIK: Önemsiz gördüğünüz fikirler servete dönüşebilir!

Neptün’ün geri hareketi, en çok Balık burçlarını finansal güvenlik algılarını baştan aşağı sorgulamaya itecek.

Astrologlar, bu dönemde Balık burçlarının zihninde şimşek gibi çakacak ek gelir fikirlerine karşı son derece uyanık olmaları gerektiğinin altını çiziyor.

Geçmişte "bundan bir şey çıkmaz" diyerek kenara ittiğiniz, üzerinde durmadığınız sıradan bir fikir, bu dönemde hayatınızın en karlı ticari yatırımına veya projesine dönüşebilir.

Bu birkaç ay boyunca aklınıza gelen en ufak kazanç fikrini bile mutlaka not edin; çünkü retrospektif bakış açısı bu fikirleri paraya dönüştürmenin anahtarını sunacak.

2. AKREP: İnatçılığı bırakıp akıl danışma vakti

Mali durumlarını her zaman tek başlarına yönetmeyi seven ve parayla ilgili kararlarda ipleri kimseye kaptırmayan Akrepler için bu retro dönemi ezber bozacak.

Gökyüzü, Akreplere bu kez "ortak aklın" gücünü kullanmayı fısıldıyor.

Çevrenizde güvendiğiniz, sizden daha deneyimli iş arkadaşları, finans uzmanları veya dostlarınızın tavsiyeleri bu dönemin kurtarıcısı olacak.

Yaşadığınız bir nakit sıkışıklığı veya yatırım kararsızlığı, dışarıdan gelecek profesyonel bir mentorluk sayesinde saniyeler içinde çözülebilir. Farklı görüşlere kulak kabartmak, size hiç görmediğiniz devasa bir kazanç kapısı aralayacak.

3. BOĞA: Tereddüt eden kaybeder, hızlı olan kazanır

Normal şartlarda bir karar almadan önce günlerce düşünen, ince eleyip sık dokuyan Boğa burçları, Neptün retrosunda tamamen zıt bir sınavdan geçecek. Gökyüzü bu kez Boğalardan refleks hızı istiyor.

Karşınıza aniden, çok hızlı aksiyon almanız gereken ve kaçırılmayacak nitelikte agresif bir iş veya yatırım teklifi çıkabilir.

Eğer gelen teklifin mantıklı ve ayakları yere basan bir finansal fırsat olduğuna ikna olursanız, alışılmışın dışına çıkıp elinizi çabuk tutmalısınız. Bu dönemde kararlılık ve cesaret, Boğa burçlarına uzun vadeli bir zenginliğin kapısını açacak.