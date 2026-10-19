Fenerbahçe'de Marco Asensio’nun sakatlık süreci teşhisten tedaviye, iletişimden transfere her açıdan tutarsızlıklar barındırıyor. Asensio 5 Nisan’daki Beşiktaş derbisinde Oh’un darbesiyle sakatlandı. İlk MR’da şişlik nedeniyle net sonuç çıkmadı. 2019’da ameliyat geçirdiği sol diz ön çapraz bağında gerilme ve ödem tespit edildi.

NEDEN O YALANLAMA?

22 Ağustos’taki Konya maçı sonrası Asensio’nun ameliyat olmak istediği öne sürüldü. Kulüp ve bir video yayınlayan Asensio bu iddiayı yalanladı. Rize maçına kadar oynamadı. O maçta dizi yine şişti. İngiltere’de çekilen MR’ında diz kapağının arkasında kıkırdak lezyonu tespit edildi. İspanyol doktoru Leyes de Prof. Dr. Ömer Taşer de “Ameliyat olması gerekiyor” dedi.

KİM CEVAP VERECEK?

Oysa Asensio’nun Aston Villa maçı kadrosuna alınmaması ve Oğuz Çetin’le FBTV’de yayınlanan görüntüleri “Asensio-İsmail Kartal krizi” iddialarını doğurmuştu. Camia şimdi “Bir haftadır neden kamuoyuna sağlıklı bilgi verilmedi? 2019’da da dizinden ameliyat olan Asensio sürekli sakatlanırken Talisca neden satıldı?” sorularına cevap arıyor.