Bir dönem ülkenin en önemli gündem maddesi olan Zindaşti-Burhan Kuzu olayının aktörlerinden Aliye Uzun (yeni adıyla Aliye Nilperi Vatandost) uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda gözaltına alındı.

Ünlü sanayici Behruz Vatandost ile ilişki yaşamaya başladıktan sonra evli olmamasına rağmen onun soyadını kullanmaya başlayan Aliye Uzun bir dönem AKP Beşiktaş Kadın Kolları Başkan Yardımcılığı yapmıştı.

Aliye Uzun, evli olmadığı halde soyadını kullandığı sanayici Behruz Vatandost ile.

TAHLİYE VE KAÇIŞ

İranlı uyuşturucu baronu Zindaşti ile AKP milletvekili Burhan Kuzu’yu tanıştıran Aliye Uzun, olay yaratan fotoğrafta yer almıştı. Burhan Kuzu’nun yargı mensuplarına baskı yaparak Zindaşti’yi serbest bıraktırdığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

Tahliyenin hemen ardından Zindaşti kayıplara karışırken Burhan Kuzu 2020 yılında Covid 19’dan ölmüştü. Aliye Uzun 2023 yılında silahlı saldırıda yaralanmıştı.

Türkiye’nin ilk PVC üreticilerinden Vatan Plastik’in sahibi Behruz Vatandost ile ilişki yaşayan Aliye Uzun, Aliye Nilperi Vatandost adını kullanıyor.

Türkiye’yi sarsan fotoğraf karesi

Ünlü uyuşturucu baronu Zindaşti, ayrıca onlarca cinayetle suçlanıyor. Baronların hesaplaşmasında kızı öldürülmüştü. Burhan Kuzu’nun Zindaşti ile yandaki fotoğrafı ortaya çıkmıştı. Kuzu’nun, hapisteki Zindaşti’yi tahliye ettirdiği iddia ediliyordu. Aliye Uzun ikiliyi kendisinin bir araya getirdiğini söylemişti.