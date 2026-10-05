Metin Hara, 2017 yılında dünyaca ünlü Brezilyalı model Adriana Lima ile yaşadığı ilişkiyle uzun süre magazin gündeminde yer almıştı.

Victoria’s Secret ile özdeşleşen modellerden biri olan Lima ile Hara’nın birlikteliği, Türkiye’nin yanı sıra uluslararası magazin basınında da geniş yer bulmuştu.

UZUN SÜRE SONRA ORTAYA ÇIKTI

Gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden ve uzun süredir magazin kameralarından uzak kalan Hara, bu kez Nişantaşı sokaklarında objektiflere yansıdı.

Kendi halinde yürürken görüntülenen Hara’nın yıllar içindeki değişimi dikkat çekti. Hara’yı gören bazı kişiler onu tanımakta zorlanırken, görüntüler sosyal medyada da gündem oldu.

"NEREDEN NEREYE" YORUMLARI

Metin Hara’nın son görüntüsü magazin dünyasında ve sosyal medyada çeşitli yorumlara neden oldu. Hara’nın değişimini görenler, “Nereden nereye” şeklinde yorumlarda bulundu.

Uzun süredir kamuoyunun karşısına çıkmayan Hara’nın yeni görüntüsü, yıllar önceki magazin günlerini yeniden gündeme taşıdı.