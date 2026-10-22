İstanbul Karaköy'de mısır ve kestane satarak geçimini sağlayan Alper Temel'in hayatı, sosyal medyada paylaşılan bir videonun ardından değişti. Bir Rus influencerın görüntülerini paylaşmasıyla kısa sürede geniş kitlelerce tanınan Temel, bu kez reklam anlaşmasıyla gündeme geldi. Sosyal medyada dolaşıma giren iddiaya göre fenomen ismin bir reklam filmi için 6,5 milyon TL karşılığında anlaştığı öne sürüldü.

BİR VİDEOYLA TANINIR HALE GELDİ

Kardeşiyle birlikte Karaköy'de mısır ve kestane satan Alper Temel'in tanınırlığı, bir Rus influencer tarafından çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasıyla arttı. Farklı ülkelerde de yayılan video, Temel'in “Yakışıklı Mısırcı” lakabıyla anılmasını sağladı.

Kısa sürede turistlerin ilgi odağı haline gelen Temel'in tezgahı, yalnızca mısır ve kestane almak isteyenlerin değil, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen ziyaretçilerin de uğrak noktası oldu. Temel, verdiği bir röportajda gördüğü ilginin İstanbul'un tanıtımına katkı sağladığını ifade etmişti.

ÜNÜ ÇİN'E KADAR ULAŞTI

Sosyal medyada yakaladığı popülerlikle Türkiye sınırlarını aşan Alper Temel'in yolu, Çinli bir mısır markasının daveti üzerine Çin'e düştü. Ülkede farklı şehirlerdeki semt pazarlarına giden Temel, Türk usulü mısır közleyerek ziyaretçilerle buluştu.

Karaköy'deki seyyar tezgahta başlayan hikayesini yurt dışına taşıyan Temel, Çin'de gördüğü ilgiyle de gündeme geldi.

6,5 MİLYON TL KAZANDIĞI İDDİA EDİLDİ

“Yakışıklı Mısırcı” bu kez sosyal medyada konuşulan reklam ücretiyle gündeme geldi. Paylaşımlarda yer alan iddiaya göre Alper Temel, bir markanın reklam filmi için 6,5 milyon TL'lik anlaşmaya imza attı.

Ancak reklam anlaşmasının bedeline ilişkin iddia henüz doğrulanmış değil. Temel'in ev satın aldığı yönündeki paylaşımlara ilişkin de doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.