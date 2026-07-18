ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ülkede hızla yayılan ve 1.600 kişiyi hastenelik eden parazit salgınının Taco Bell restoranlarında kullanılan doğranmış marullarla bağlantılı olduğunu tespit etti.

Yetkililer; Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio ve West Virginia'daki Taco Bell şubelerine marul sağlayan Meksika merkezli tek bir tedarikçinin kontaminasyonun muhtemel kaynağı olduğunu bildirdi.

Zincir restoran markası Taco Bell, yaşanan gelişmelerin ardından söz konusu marulların restoranlardan tamamen kaldırıldığını açıkladı.

YETKİLİLER GERİ TOPLUYOR

Yetkililer ilk aşamada tedarikçinin adını açıklamadı, ancak yetkililer salgının sebebini tespit etmeyi başardı.

Zehirli marulları satan şirket, bu durum üzerine Orta Meksika kaynaklı tüm marulları gönüllü olarak piyasadan çektiklerini açıkladı.

CDC ise hastalıklı marulların hala piyasada bulunup bulunmadığını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Sağlık yetkilileri, soruşturmanın devam ettiğini ve diğer marka, restoran, perakendeci veya dağıtım kanallarının da salgın bulaşmış marulları kullanıyor olabileceğini belirtti.

SİKOSPORA PARAZİTİ NEDİR?

Gıda kaynaklı bir parazit olan Siklospora, CDC verilerine göre sık ve bazen şiddetli ishale neden oluyor.

Genellikle antibiyotiklerle tedavi edilen ve nadiren hayati tehlike oluşturan bu parazit, geçmişte de paketlenmiş salata karışımlarında salgınlara yol açmıştı.

Mevcut siklospora salgını, bu yıl 30 eyalette enfeksiyon kaydedilmesiyle ABD nezdinde son yılların en büyüğü olarak nitelendiriliyor.

Özellikle Michigan eyaleti yaklaşık 5 bin vaka bildirirken, federal ve eyalet düzeyindeki raporlama standartları ile veri işleme süreleri nedeniyle toplam sayılarda farklılıklar görülebiliyor.