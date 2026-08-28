Elektrikli araç dünyasında kartlar yeniden karılıyor. Çinli otomotiv devi Arcfox, sektörde ezberleri bozacak ve şarj kuyruklarını tamamen tarihe gömecek yenilikçi modeli Beta T1 için düğmeye bastı. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) kayıtlarında ortaya çıkan yeni versiyon, sunduğu fiyat avantajı ve batarya teknolojisiyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

DAKİKALAR İÇİNDE BATARYA DEĞİŞİMİ

Yeni modelin en büyük sürprizi, dev batarya üreticisi CATL imzalı "Choco-SEB" batarya değişim sistemine sahip olması. Elektrikli otomobil sahiplerinin en büyük çilesi olan saatlerce şarj bekleme dönemi bu teknolojiyle sona eriyor. Sürücüler, istasyona yanaşıp boşalan bataryayı dakikalar içinde tam dolu yenisiyle değiştirerek yola kesintisiz devam edebilecek.

BATARYAYI KİRALAMA SEÇENEĞİ GELİYOR

Fiyatı dip seviyeye çeken asıl hamle ise batarya kiralama modeli oldu. Tüketiciler aracı satın alırken en maliyetli parça olan batarya ücretini ödemek zorunda kalmayacak. Bataryanın araçtan bağımsız olarak kiralanabildiği bu sistem, otomobilin giriş fiyatını inanılmaz bir seviyeye geriletiyor. Nitekim markanın Beta S3 modelinde uygulanan bu yöntemle fiyat 11 bin 820 dolardan 8 bin 860 dolara (yaklaşık 423 bin TL) kadar düşmüştü.

335 BİN TL'YE ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SÜRPRİZİ

Aynı stratejinin Beta T1 modeli için de devreye girmesiyle birlikte, aracın başlangıç fiyatının yaklaşık 7 bin dolar seviyelerine ineceği öngörülüyor. Bu rakam, güncel kur hesabı yapıldığında yaklaşık 335 bin TL gibi ezber bozan bir satış fiyatına denk geliyor. Hem şarj derdini ortadan kaldıran hem de cebi yakmayan bu hamlenin otomobil pazarında büyük bir fırtına koparması bekleniyor.