İddiaya göre, kız isteme töreni için gelinin evine gelen damat tarafı, kapıda beklemediği bir taleple karşılaştı. Adet gereği kapıyı kapatan gelinin kardeşi, içeri girmek isteyen aileden 50 bin lira istedi. Talep edilen paranın verilmemesi halinde kapıyı açmayacağını belirten genç kadın, bir süre damat tarafını kapıda bekletti.

DAMAT TARAFI YAĞMUR ALTINDA BEKLEDİ

Bu sırada etkili olan yağmur nedeniyle damadın annesi ve yakınları zor anlar yaşadı. Kapının açılması için istenen miktarın yüksek olduğunu düşünen bazı aile üyeleri, duruma tepki gösterdi.

Ancak gelinin kardeşi, gelen tepkilere rağmen talebinden vazgeçmedi. 50 bin lirayı aldıktan sonra kapıyı açan genç kadın, kendisine tepki gösterenlere, **"Ben can parçamı veriyorum, olacak o kadar"** sözleriyle karşılık verdi.

Yaşananların ardından aileler eve girerken, törende kısa süreli gerginlik yaşandığı belirtildi. Kapı bahşişi nedeniyle yaşanan anların görüntüleri ise sosyal medyada paylaşılmasının ardından kullanıcılar arasında tartışma konusu oldu.