Anavatanı Meksika olan ve kamuoyunda "fasulye bitkisi" olarak da bilinen Sedum rubrotinctum, verimsiz, taşlı ve kurak topraklarda hayatta kalabilen bir sukulent türü olarak öne çıkıyor. Sürünen ve dallanan gövde yapısına sahip olan bitki, mineral çatlaklarında ve suyun kısıtlı olduğu yoğun ışıklı ortamlarda gelişimini sürdürebiliyor.

RENK DEĞİŞİMİNİN NEDENİ BELLİ OLDU

Sedum rubrotinctum’un yumuşak yeşilden canlı kırmızıya kadar değişen yaprak tonları, fizyolojik bir adaptasyon mekanizmasına dayanıyor. Crassulaceae familyasına ait bu bitkinin etli yapraklarında; güneş ışığı, fotoperiyot, kuraklık ve termal stres gibi çevresel faktörlere bağlı olarak "antosiyanin" adı verilen pigmentler birikiyor.

Yoğun güneş ışığı altında hücre dokularında yoğunlaşan bu fotokoruyucu bileşikler, yaprak uçlarının kırmızımsı ve kahverengimsi tonlar almasını sağlıyor. Bu mekanizma, bitkiyi ultraviyole (UV) radyasyonunun neden olduğu oksidatif hasardan korurken, yaprak sıcaklığını düzenliyor ve su kaybını minimuma indirerek fotosentezi optimize ediyor.

ÇİÇEKLENME DÖNEMİ VE YETİŞME KOŞULLARI

Gölgede veya ılıman iklim koşullarında parlak yeşil renkte kalan küçük, oval ve etli yapraklar, ilkbahar aylarında farklı bir evreye giriyor. Bitki, ilkbahar döneminde sap uçlarında yıldız şeklinde, parlak sarı renkli çiçekler açıyor. Yaprakların kırmızı tonları ile sarı çiçeklerin oluşturduğu görsel kontrast, bitkinin süs bitkisi olarak tercih edilmesini sağlıyor.

Kaya bahçeleri ve kuru peyzaj düzenlemeleri için sıkça seçilen Sedum rubrotinctum, -5°C’ye kadar olan soğuk hava şartlarına direnç gösterebiliyor. Bitkinin sağlıklı gelişimi için temel şartların başında iyi drene edilmiş topraklar ve durgun sudan kaçınılması geliyor. Üretimi son derece kolay olan bu sukulent, yaprak veya gövde çelikleri yöntemiyle çoğaltılabiliyor.