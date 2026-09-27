Dominik Cumhuriyeti’nin güneydoğusunda bulunan Saona Adası, La Altagracia kıyılarından yaklaşık 2,4 kilometre açıkta yer alıyor. Cotubanamá Milli Parkı’nın parçası olan ada; beyaz kumlu plajları, berrak denizi, palmiye koruları ve mangrovlarıyla öne çıkıyor.

110 KİLOMETREKARELİK ALAN KORUMA ALTINDA

Saona, Catalina ve Catalinita ile birlikte Dominik Cumhuriyeti’nin güneydoğusunda bulunan adalardan biri. Yaklaşık 110 kilometrekarelik alanı kapsayan Saona, milli park sınırları içerisinde koruma altında bulunuyor. Adada geniş palmiye koruları, mangrovlar, kıyı lagünleri ve alçak ormanlık alanlar bulunuyor. Bu doğal alanlar farklı kuş ve sürüngen türlerine yaşam alanı sağlıyor.

ADANIN ÇEVRESİNDE HANGİ CANLILAR YAŞIYOR?

Saona’nın çevresindeki sularda farklı balık ve yumuşakça türlerinin yanı sıra yunuslar ve deniz inekleri de bulunuyor. Adanın plajları çeşitli deniz kaplumbağası türleri tarafından yuvalama alanı olarak kullanılıyor. Kara ve deniz ekosistemlerinin bir arada bulunduğu Saona’nın büyük bölümünün milli park içerisinde kalması, adanın doğal yapısının korunmasını sağlıyor.

ADADA 500’DEN FAZLA KİŞİNİN YAŞADIĞI YERLEŞİM

Saona’ya yapılan ziyaretlerin büyük bölümü günübirlik turlarla gerçekleştiriliyor. Tekneler sabah saatlerinde ziyaretçileri adaya getirirken dönüş yolculuğu genellikle öğleden sonra başlıyor.

Adadaki yerleşim alanında 500’den fazla kişi yaşıyor. Mano Juan balıkçı köyü, renkli ahşap evleri ve küçük işletmeleriyle ziyaretçilerin uğradığı noktalar arasında bulunuyor.

TURİSTLER NEDEN BU ADAYA AKIN EDİYOR?

Saona’nın en fazla ilgi gören bölümlerini plajları ve doğal havuzları oluşturuyor. Birçok tur, adaya ulaşmadan önce Palmilla bölgesindeki sığ sularda mola veriyor. Ziyaretçiler burada bel seviyesine kadar ulaşan berrak sularda balıkları gözlemleyebiliyor.

Hispaniola ile Saona’yı birbirinden ayıran Catuano Kanalı’nın ardından adanın farklı kıyılarına ulaşılıyor. Kuzey kıyıları daha kayalık bir yapıya sahipken günübirlik geziler ağırlıklı olarak batı ve güney kıyılarındaki plajlara yöneliyor.

BEYAZ KUMLU PLAJLARIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Catuano, Playa Bonita, Saona Plajı, Playa del Gato ve Playa Flamenco adanın öne çıkan plajları arasında yer alıyor. Beyaz kumlar ve berrak Karayip suları, bölgeye gerçekleştirilen günübirlik gezilerin temel duraklarını oluşturuyor. Adada yoğun yerleşim bulunmamasına rağmen Saona, Dominik Cumhuriyeti’nin en fazla ziyaret edilen doğal alanlarından biri olarak öne çıkıyor.