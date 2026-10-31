Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrasya Ekonomik Birliği'nin (EAEU) 32 Afrika ülkesinden yapılacak mal ithalatında gümrük vergilerini tamamen sıfırladığını duyurdu.

Kremlin'de Afrika bölgesel örgütlerinin liderleriyle bir araya gelen Rus lider, kıtadaki toplam 47 ülkenin çeşitli tarife avantajlarından yararlandığını, bu ülkelerin 32'si için ise gümrük vergilerinin tamamen kaldırıldığını belirtti.

EAEU bünyesinde Afrikalı ihracatçılar için tek bir ortak tarife tercihleri sisteminin devrede olduğunu vurgulayan Putin, birliğin Afrika kıtası başta olmak üzere küresel ölçekte yeni ortaklarla kapsamlı ticaret anlaşmaları imzalamayı hedeflediğini kaydetti.

Toplantıda yer alan Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı Bakıtjan Sagintayev ile yeni anlaşmaların yol haritasının masaya yatırılacağını ifade eden Putin; Afrika ülkeleri ile hem EAEU hem de Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) arasındaki ekonomik ve kurumsal bağların derinleştirilmesi çağrısında bulundu.

Görüşmede taraflar, ticari ve ekonomik iş birliğini artırmaya yönelik adımların yanı sıra kritik küresel gündem maddelerini de kapsamlı şekilde ele aldı.