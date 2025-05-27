Nergis Kumbasar eski eşi Mehmet Ali Erbil'in "29 yıldır nafaka ödeyen dünyadaki tek adamım. Ama üç çocuğumun annelerine teşekkür ederim. Böylesine değerli çocuklar yetiştirdikleri için" sözleriyle ilgili ilk kez konuştu.

"CANI ÇOK ACIR"

'Etekler ve Pantolonlar' adlı oyunuyla Giresunlu tiyatroseverlerle bir araya gelen oyuncu "Her kadın nafakası için mücadele etmeli. Eğer gerçekten istesem, hakkım olanı mahkeme kararıyla alırım zaten. Mehmet Ali Bey'in canı çok acır, bunu biliyor. Yeteri kadar anlayışlıyım. Artık bu konuları konuşmaz diye umuyorum" sözleriyle şovmene adeta gözdağı verdi.

BEŞ KERE EVLENDİ

Mehmet Ali Erbil 1980'de ilk evliliğini Muhsine Kamiloğlu ile yaptı. Bu evlilikten 16 Nisan 1982'de kızları Sezin dünyaya geldi. Mehmet Ali Erbil ve Muhsine Hanım 1985'te boşandı. Ama bir kez daha evlendiler, ikinci deneme de başarısız oldu.

Erbil 20 Ağustos 1989'da da Nergis Kumbasar'la evlendi. Bu evlilikten 2 Aralık 1995'te Yasmin dünyaya geldi. Bu evlilik de 7 yıl sonra bitti.

Mehmet Ali Erbil dördüncü kez nikâh masasına 2001'de kendinden 25 yaş genç olan Sedef Altuntaş'la oturdu, bu evlilik ise 1.5 yılda sona erdi.

Mehmet Ali Erbil'in beşinci kez nikâh masasına oturduğu kişi ise bu kez kendisinden 22 yaş genç olan Tuğba Coşkun oldu. 30 Nisan 2005'te evlenen çiftin 3 Temmuz 2006'da oğulları Ali Sadi doğdu. Ama 2011'de boşandılar.