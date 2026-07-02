Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM), 20 Haziran’da yapılan YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 21 Haziran’daki YKS 2. Oturum AYT’ de adayların itiraz ettiği 2 soru yeniden incelenerek, cevap anahtarları kontrol edildi. AYT’de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler testinde bir sorunun iptali ve matematik testinde bir sorunun cevabının değiştirilmesine karar verildi.

BAŞKİŞİ KELİMESİ HATALI

ÖSYM, AYT’de, Matematik Testi Temel Soru kitapçığındaki 23 numaralı sorunun “C” olarak girilen doğru cevabının aslında “A” şıkkı olduğunu açıkladı. Matematikçiler itiraz edilen 23. numaralı soruyu inceleyip, ÖSYM’de soruları hazırlayanların hatalı hesaplama yöntemi kullandığına dikkat çekmişti.

Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi kitapçığındaki 20. soru tamamen iptal edildi. İptal edilen edebiyat sorusunda Neriman yerine Nermin yazılması dışında, metinde geçen ‘başkişi’ kelimesi bitişik yazılması gerekirken ayrı yazılması nedeniyle de itiraz edilmişti. ÖSYM bu soruda yaptığı incelemede bitişik yazılması konusunda da, adayların haklı olduğuna karar verdi.

NASIL HESAPLANACAK?

Sınav puanlarının değerlendirilmesi, 2026-YKS Kılavuzundaki hükümlere göre yapılacak. ÖSYM veya yargı kararıyla iptal edilen sorular değerlendirme dışı olacak. Sınav, geçerli sorular üzerinden yeniden hesaplanacak. Edebiyat testinde soru sayısı 40 yerine 39 üzerinden değerlendirilip, puanlanacak. Doğru cevabın C değil A şıkkı olduğuna karar verilen matematik sorusunda ise A şıkkını işaretleyen adaylar puan alacak.

“MATEMATİK SORUSU DA İPTAL EDİLMELİ”

Uzman Eğitimci Onur Soğuk:

“ÖSYM’nin matematik sorusunun cevabını C değil A olarak değiştirmesi yanlış bir karar. Bu soru da edebiyat sorusu gibi iptal edilmeliydi. Çünkü, bu soruyu hazırlayan hocalar sorusunun cevabını C şıkkı olarak bulmuş. Sonra belki yüzlerce kontrolden geçip, cevap C kabul edilmiş.Sınava giren pek çok öğrenci de o soruyu hazırlayan hocalar gibi doğru cevap olarak C şıkkını bulmuş. Sonra yok ‘Cevap yanlışmış, A olacakmış.’ Son derece talihsiz bir karar. Matematik sorusu da iptal edilmeli.”