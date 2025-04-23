Türk müziğinin güçlü sesi Neşe Karaböcek ile kız kardeşi Gülden Karaböcek arasındaki küslük yıllar öncesine dayanıyor...

Neşe Karaböcek

Yapımcı Atilla Alpsakarya ile 1964 yılında evlenen Neşe Karaböcek, o dönem 18'inden küçük olan kız kardeşi Gülden'in ünlü olmasını istemiyor, onu engellemeye çalışıyordu. Ancak Gülden şarkıcı olup ünlenmekte kararlıydı. Bu sırada kardeşiyle ilişki yaşadığını öğrenen eşi Atilla Alpsakarya'dan boşandı.

Ve Alpsakarya sayesinde 'Dilek Taşı', 'Hatıran Yeter', 'Sevmeyeceğim' şarkılarıyla ünlenen Gülden Karaböcek, eski eniştesiyle evlendi. Gülden Karaböcek yıllardır "yuva yıkan kardeş" olarak tanındı.

Gülden Karaböcek

İki kız kardeş hâlâ küs... Bu arada Neşe Karaböcek'in Alpsakarya'dan Alper, Gülden Karaböcek'in ise Alpsakarya'dan Alpay isimli bir oğlu var.

"AFFETMEDİM"

Şimdi ise Neşe Karaböcek'in 'İşte Benim Masalım' adlı kitabının basın toplantısında yaptığı açıklama gündem oldu.

Muhabirlerin, özür dileyerek sorduğu Gülden Karaböcek'in eski eşiyle evlenmesi konusunun kitapta yer alıp almadığı sorusu üzerine "Evet değindim. Ona da değindim ama küçük bir şey olarak, teferruatlı anlatmadım. Çünkü onun da çocukları var, benim de çocuklarım, torunlarım var. Daha usturuplu yazmaya çalıştım" dedi.

"Kız kardeşiniz mi?" sorusuna ise "Yok, affetmedim" yanıtını verdi.

Sanatçı, kitabının film olması istediğini söyledi.

"DÜNYAM BAŞIMA YIKILDI"

Karaböcek, uzun yıllardır konuşulan olay ilişkiyi kitabında şu sözlerle anlattı:

"İlk eşim Atilla beni aldatıyordu. Kiminle mi? Kız kardeşim Gülden’le. Bu olayı tesadüfen öğrendim ve dünyam başıma yıkıldı. Evliyken evimizde yüzüme riyakârca baka baka yıllarca bana ihanet etmişler. Biri mutlu koca, diğeri masum kız kardeş rolünde. Öğrenir öğrenmez boşanmak için hemen mahkemeye başvurdum. Alper'imin velayetini istedim. Sözde eşim olacak Atilla boşanmamak için telaşla dostların yardımını istedi. Kararımdan asla dönmeyeceğimi kesin bir ifadeyle söyledim. Bir gün kapıma geldi, açmadım. Ağlayarak af diliyordu. Mahallemizin bekçisi sevgili Mehdi Bey geldi, onu tutup götürdü. Şu önemli ayrıntıya dikkat edin lütfen: Kapıyı açsaydım, barışsaydım, ne yapacaktı? Kız kardeşim Gülden'i ortada bırakacaktı. Skandal malzemesi bir kurban olarak. Vicdana bakın."