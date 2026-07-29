Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bilimsel araştırma bütçelerinin daralması, akademi dünyasını daha önce hiç görülmemiş, oldukça yaratıcı ve bir o kadar da ironik çözüm yolları aramaya itti. Bunun en çarpıcı örneği, Colorado’daki Rocky Dağı Biyoloji Laboratuvarı’nda tam 64 yıldır kesintisiz olarak yürütülen ve dünyanın en köklü vahşi yaşam çalışmalarından biri olan Sarı Karınlı Dağ Sıçanı (Marmot) Araştırması oldu.

Federal fonların dramatik şekilde kesilmesiyle projenin durma noktasına gelmesi üzerine, UCLA (Kaliforniya Üniversitesi, Los Angeles) ekibi finansal krizi aşmak için yetişkin içerikleriyle bilinen OnlyFans platformunda “OnlyMarms” adıyla bir hesap açtıklarını duyurdu.

TAMAMEN AİLE DOSTU İÇERİKLER

OnlyFans platformunun genel imajının aksine, bu hesapta herhangi bir yetişkin içeriği yer almıyor. Araştırmayı yürüten ekibin başındaki isim olan UCLA Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Profesörü Daniel Blumstein, projenin tamamen "genel izleyici" (G-rated) odaklı olduğunu ve hayvanların asla cinselleştirilmediğini net bir dille ifade ediyor.

Hesaba abone olan kullanıcılar; kedi büyüklüğündeki bu sevimli kemirgenlerin doğal yaşam alanlarında oyun oynamasını, yuva kazmasını, birbirleriyle kavga etmesini, bitki taşımasını ve yavrularıyla vakit geçirmesini içeren özel araştırma videolarını izleyebiliyor. Ekip, OnlyMarms projesini 17 Haziran'da sosyal medyadan "Fon durumu o kadar kötü ki OnlyFans'e geçiyoruz" diyerek esprili ama sitemkar bir dille duyurmuştu.

64 YILLIK DEVASA ÇALIŞMA TEHLİKEDE

Bu sıradışı hamle, aslında bilim dünyasındaki derin bir çaresizliği gözler önüne seriyor. Temelleri 1962 yılında Profesör Kenneth B. Armitage tarafından atılan ve 2001'den beri Daniel Blumstein ile Julien Martin tarafından sürdürülen bu çalışma, bireysel olarak işaretlenmiş memeliler üzerinde dünya genelinde yürütülen en eski ikinci uzun süreli araştırma unvanına sahip.

Ekolojik çalışmaların büyük çoğunluğu sadece 2-3 yıl sürer. Ancak doğada 16 yıla kadar yaşayabilen dağ sıçanlarının nüfus dinamiklerini, sosyal ilişkilerini, stres seviyelerinin üremeye etkisini ve en önemlisi iklim değişikliğine verdikleri tepkileri anlamak için onlarca yıllık veri zincirlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu zincirin kırılması, evrimsel biyoloji adına telafisi imkansız bir kayıp anlamına geliyor.

ONLYMARMS BİLİMİ KURTARMAYA YETECEK Mİ?

Proje araştırmacılarından Emily Renkey'nin paylaştığı verilere göre, hesap ilk ayında yüzlerce kez ziyaret edildi ve hızlıca destekçiler kazandı. Hesaba kaydolmak tamamen ücretsiz; ancak araştırmacılar projeyi hayatta tutabilmek için abonelerden "bahşiş" (tip) ve bağış talep ediyor.

Ancak platformun doğası gereği, elde edilen gelirin %20'sinin OnlyFans tarafından kesilmesi ve kalan miktar üzerinden vergi ödenmesi sebebiyle toplanan paralar henüz saha masraflarını karşılamaktan çok uzak. Profesör Blumstein, bu yöntemin küçük malzeme ve saha giderlerine ilaç olabileceğini ancak asla milyarlarca dolarlık federal devlet fonlarının yerini dolduramayacağını belirtiyor.

Araştırmacı Renkey ise duruma tepkisini şu sözlerle özetliyor: "Bilimsel bir araştırmayı sürdürebilmek için bir yetişkin içerik platformuna sığınmak zorunda kalmamalıydık." Ekip, bu hamlenin sadece az da olsa bir gelir getirmesini değil, aynı zamanda kamuoyunun dikkatini çekerek iklim krizi ve doğa araştırmaları konusunda küresel bir farkındalık yaratmasını umuyor.