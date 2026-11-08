Nesine 3. Lig'de 10. hafta müsabakaları sona erdi.
1. Grup'ta 24 puanı bulunan Fatsa Belediyespor, 2. Grup'ta 22 puana sahip Gemlik Sümerbey Futbol, 3. Grup'ta ise 26 puanlı Malatya Yeşilyurtspor, liderliğini sürdürdü.
3. Lig'de puan durumu şöyle:
- 1. Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.FATSA BELEDİYESPOR
|10
|7
|3
|0
|19
|6
|13
|24
|2.PAZARSPOR
|10
|5
|3
|2
|14
|8
|6
|18
|3.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR
|10
|4
|4
|2
|16
|14
|2
|16
|4.AMASYASPOR FK
|10
|4
|4
|2
|11
|10
|1
|16
|5.KARTAL BULVAR KARTALİMENSPOR
|10
|4
|3
|3
|19
|13
|6
|15
|6.KDZ.EREĞLİ 1980
|10
|3
|6
|1
|8
|7
|1
|15
|7.BEYKOZ ANADOLU
|10
|3
|5
|2
|13
|8
|5
|14
|8.GALATASPOR
|10
|3
|5
|2
|11
|9
|2
|14
|9.KARABÜK İDMANYURDU
|10
|4
|2
|4
|13
|15
|-2
|14
|10.ORDUSPOR 1967
|10
|3
|4
|3
|16
|15
|1
|13
|11.İNKILAP FUTBOL
|10
|3
|3
|4
|14
|18
|-4
|12
|12.DÜZCE CAM DÜZCESPOR
|10
|2
|5
|3
|12
|13
|-1
|11
|13.SİLİVRİSPOR
|10
|3
|2
|5
|11
|13
|-2
|11
|14.ZONGULDAKSPOR
|10
|2
|4
|4
|11
|15
|-4
|10
|15.YALOVA FK 77
|10
|2
|4
|4
|12
|20
|-8
|10
|16.GÖLCÜKSPOR
|10
|1
|6
|3
|12
|14
|-2
|9
|17.TOKAT BELEDİYESPOR
|10
|2
|3
|5
|9
|14
|-5
|9
|18.BÜYÜKÇEKMECEGÜCÜ
|10
|0
|4
|6
|8
|17
|-9
|4
- 2. Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GEMLİK SÜMERBEY
|10
|6
|4
|0
|19
|4
|15
|22
|2.ESKİŞEHİRSPOR
|10
|6
|3
|1
|29
|10
|19
|21
|3.ESKİŞEHİR ANADOLU SPOR FAALİYETLERİ
|10
|6
|3
|1
|18
|6
|12
|21
|4.BALIKESİRSPOR
|10
|6
|2
|2
|28
|17
|11
|20
|5.ETİMESGUTSPOR
|10
|6
|2
|2
|15
|5
|10
|20
|6.BURSA YILDIRIMSPOR
|10
|5
|5
|0
|14
|6
|8
|20
|7.KARŞIYAKA
|10
|5
|3
|2
|15
|6
|9
|18
|8.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR
|10
|5
|3
|2
|16
|12
|4
|18
|9.BİGASPOR
|10
|5
|2
|3
|16
|13
|3
|17
|10.GAZİEMİR G.O.G.
|10
|3
|1
|6
|11
|19
|-8
|10
|11.ALTAY
|10
|2
|4
|4
|8
|18
|-10
|10
|12.SÖKE 1970
|10
|1
|5
|4
|12
|19
|-7
|8
|13.KEPEZSPOR
|10
|2
|2
|6
|7
|14
|-7
|8
|14.UŞAKSPOR
|10
|1
|4
|5
|9
|14
|-5
|7
|15.BUCASPOR 1928
|10
|2
|1
|7
|9
|16
|-7
|7
|16.DENİZLİ İDMANYURDU 1959
|10
|1
|4
|5
|6
|20
|-14
|7
|17.ALANYA 1221
|10
|2
|1
|7
|9
|24
|-15
|7
|18.1922 AKŞEHİR
|10
|1
|1
|8
|6
|24
|-18
|4
- 3. Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.MALATYA YEŞİLYURTSPOR
|10
|8
|2
|0
|38
|6
|32
|26
|2.NİĞDE BELEDİYESİSPOR
|10
|8
|0
|2
|22
|10
|12
|24
|3.AÇIKALIN ERCİYES 38
|10
|7
|2
|1
|21
|10
|11
|23
|4.HALİL BAYRAM İNŞAAT KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|10
|7
|1
|2
|24
|10
|14
|22
|5.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR
|10
|6
|4
|0
|18
|4
|14
|22
|6.EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL
|10
|6
|3
|1
|29
|11
|18
|21
|7.BİTLİS 1916 FUTBOL
|10
|6
|2
|2
|21
|7
|14
|20
|8.YENİ MERSİN İDMANYURDU
|10
|6
|0
|4
|15
|10
|5
|18
|9.KIRIKKALE FK
|10
|5
|2
|3
|17
|13
|4
|17
|10.AYOS OSMANİYESPOR
|10
|5
|0
|5
|17
|17
|0
|15
|11.ADANA ADALETGÜCÜ
|10
|4
|0
|6
|16
|18
|-2
|12
|12.AĞRI 1970
|10
|2
|2
|6
|8
|15
|-7
|8
|13.1964 SİLİFKESPOR
|10
|2
|2
|6
|11
|21
|-10
|8
|14.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR
|10
|2
|2
|6
|6
|22
|-16
|8
|15.KARAMAN FK
|10
|2
|0
|8
|7
|30
|-23
|6
|16.DİYARBEKİRSPOR
|9
|1
|1
|7
|7
|15
|-8
|4
|17.ADANASPOR
|10
|0
|1
|9
|6
|37
|-31
|1
|18.YENİ MALATYASPOR
|9
|0
|0
|9
|0
|27
|-27
|-3
Not: Yeni Malatyaspor'un 3 puanı silinmiştir.