Nesine 3. Lig'de 10. hafta müsabakaları sona erdi.

1. Grup'ta 24 puanı bulunan Fatsa Belediyespor, 2. Grup'ta 22 puana sahip Gemlik Sümerbey Futbol, 3. Grup'ta ise 26 puanlı Malatya Yeşilyurtspor, liderliğini sürdürdü.

3. Lig'de puan durumu şöyle:

- 1. Grup

  O G B M A Y AV P
1.FATSA BELEDİYESPOR 10 7 3 0 19 6 13 24
2.PAZARSPOR 10 5 3 2 14 8 6 18
3.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR 10 4 4 2 16 14 2 16
4.AMASYASPOR FK 10 4 4 2 11 10 1 16
5.KARTAL BULVAR KARTALİMENSPOR 10 4 3 3 19 13 6 15
6.KDZ.EREĞLİ 1980 10 3 6 1 8 7 1 15
7.BEYKOZ ANADOLU 10 3 5 2 13 8 5 14
8.GALATASPOR 10 3 5 2 11 9 2 14
9.KARABÜK İDMANYURDU 10 4 2 4 13 15 -2 14
10.ORDUSPOR 1967 10 3 4 3 16 15 1 13
11.İNKILAP FUTBOL 10 3 3 4 14 18 -4 12
12.DÜZCE CAM DÜZCESPOR 10 2 5 3 12 13 -1 11
13.SİLİVRİSPOR 10 3 2 5 11 13 -2 11
14.ZONGULDAKSPOR 10 2 4 4 11 15 -4 10
15.YALOVA FK 77 10 2 4 4 12 20 -8 10
16.GÖLCÜKSPOR 10 1 6 3 12 14 -2 9
17.TOKAT BELEDİYESPOR 10 2 3 5 9 14 -5 9
18.BÜYÜKÇEKMECEGÜCÜ 10 0 4 6 8 17 -9 4

 

- 2. Grup

  O G B M A Y AV P
1.GEMLİK SÜMERBEY 10 6 4 0 19 4 15 22
2.ESKİŞEHİRSPOR 10 6 3 1 29 10 19 21
3.ESKİŞEHİR ANADOLU SPOR FAALİYETLERİ 10 6 3 1 18 6 12 21
4.BALIKESİRSPOR 10 6 2 2 28 17 11 20
5.ETİMESGUTSPOR 10 6 2 2 15 5 10 20
6.BURSA YILDIRIMSPOR 10 5 5 0 14 6 8 20
7.KARŞIYAKA 10 5 3 2 15 6 9 18
8.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR 10 5 3 2 16 12 4 18
9.BİGASPOR 10 5 2 3 16 13 3 17
10.GAZİEMİR G.O.G. 10 3 1 6 11 19 -8 10
11.ALTAY 10 2 4 4 8 18 -10 10
12.SÖKE 1970 10 1 5 4 12 19 -7 8
13.KEPEZSPOR 10 2 2 6 7 14 -7 8
14.UŞAKSPOR 10 1 4 5 9 14 -5 7
15.BUCASPOR 1928 10 2 1 7 9 16 -7 7
16.DENİZLİ İDMANYURDU 1959 10 1 4 5 6 20 -14 7
17.ALANYA 1221 10 2 1 7 9 24 -15 7
18.1922 AKŞEHİR 10 1 1 8 6 24 -18 4

 

- 3. Grup

  O G B M A Y AV P
1.MALATYA YEŞİLYURTSPOR 10 8 2 0 38 6 32 26
2.NİĞDE BELEDİYESİSPOR 10 8 0 2 22 10 12 24
3.AÇIKALIN ERCİYES 38 10 7 2 1 21 10 11 23
4.HALİL BAYRAM İNŞAAT KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 10 7 1 2 24 10 14 22
5.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR 10 6 4 0 18 4 14 22
6.EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL 10 6 3 1 29 11 18 21
7.BİTLİS 1916 FUTBOL 10 6 2 2 21 7 14 20
8.YENİ MERSİN İDMANYURDU 10 6 0 4 15 10 5 18
9.KIRIKKALE FK 10 5 2 3 17 13 4 17
10.AYOS OSMANİYESPOR 10 5 0 5 17 17 0 15
11.ADANA ADALETGÜCÜ 10 4 0 6 16 18 -2 12
12.AĞRI 1970 10 2 2 6 8 15 -7 8
13.1964 SİLİFKESPOR 10 2 2 6 11 21 -10 8
14.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR 10 2 2 6 6 22 -16 8
15.KARAMAN FK 10 2 0 8 7 30 -23 6
16.DİYARBEKİRSPOR 9 1 1 7 7 15 -8 4
17.ADANASPOR 10 0 1 9 6 37 -31 1
18.YENİ MALATYASPOR 9 0 0 9 0 27 -27 -3

Not: Yeni Malatyaspor'un 3 puanı silinmiştir.

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