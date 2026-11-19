Osmaniye merkeze bağlı Kesmeburun köyü yakınlarındaki Kastabala Antik Kenti'nde, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan Mısır akbabası görüntülendi.

Antik kentte görevli güvenlik korucuları, bölgede daha önce hiç görmedikleri bir kuş türüyle karşılaştıklarını belirtti. Yerdeki kuşun uçmaması üzerine koruculardan biri, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Mısır akbabası olduğu belirlenen kuş, bir süre sonra uçarak bölgeden uzaklaştı.

POPÜLASYONUNDA YÜZDE 90'A VARAN AZALIŞ

DHA'nın aktardığı bilgilere göre, Eski Mısır'da kutsal kabul edilmesi nedeniyle Mısır akbabası olarak adlandırılan kuş, Türkiye ve Avrupa'da yaşayan en küçük akbaba türü olma özelliğini taşıyor.

Son yıllarda popülasyonunda yüzde 90'a varan azalış yaşandığı belirtilen tür, koruma altında bulunuyor. Türün yaşamını sürdürebilmesi için doğal yaşam alanlarının korunması önem taşıyor.