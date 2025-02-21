Kaza, dün öğle saatlerinde Fethiye ilçesi İnlice mevkisinde meydana geldi. Yolda hareketsiz haldeki karakulağı bulan kişi, durumu yetkililere bildirildi. Bölgeye giden Fethiye Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şefliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Yasin İlemin, incelemede karakulağın araç çarpması sonucu öldüğünü belirledi.

İlemin, olayla ilgili bilgi alır almaz bölgeye gittiğini söyleyerek, "8-10 yaşlarında güzel bir karakulak daha eksildi. Hayvanın bedeni hala sıcaktı. İlk incelemeler sonrası omurgasının araç çarpması sonucu kırıldığını, baş ve iç organlarındaki kanama sonucu hayatını kaybettiğini anladık. Ölçümlerini tamamladıktan sonra DNA örneği için bazı doku parçaları aldım" dedi.

Karakulağın Türkiye'deki 5 yabani kedi türünden biri olduğunu belirten İlemin, "Hepsi güzel ancak bence en güzeli. Her geçen gün sayıları azalıyor. En fazla popülasyonu güzel Muğla'mızda. Antalya, Aydın, Denizli ve Burdur'da yayılış gösteriyor. Karakulaklar Muğla'da çeşitli sebeplerle ölüyor. Bunların başında da kara yollarında araç çarpması geliyor" diye konuştu.

'TEDBİR ALMAK ZORUNDAYIZ'

Dr. Öğretim Üyesi Yasin İlemin, kentte ilçeler arası bölünmüş yollarda beton bariyerlerin olduğunu ifade ederek, "Bu karakulağımızın öldüğü yerde hem ortada hem de yol kenarlarında beton bariyerler mevcut. Ortadaki bariyerden atlayarak karşı şeride indiğinde gelen aracı göremeyerek maalesef ezilmiş ve ölmüş. Karayollarında tedbir almak zorundayız. Buna göre Seydikemer yaylasından geçen kara yolunda 2 farklı noktaya, Köyceğiz Döğüşbelen mevkisinde bir noktaya ve Göcek-Fethiye arasında da bu son olayın yaşandığı yere ekosistem geçiş alanları planlanması gerekiyor. Her yıl bu noktalarda ortalama 2 karakulak ve Seydikemer yayla bölgesinde 1 vaşak maalesef araç çarpması sonucu ölüyor. Ayrıca bu noktalarda beton bariyer kullanılmaması da önemli. 'Karakulak tür koruma eylem planı' kapsamında ekosistem geçiş noktalarını belirlemiştik. Artık uygulamaya geçilmesi karakulak türünü korumak için hayati önem taşıyor."