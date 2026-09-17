Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır, 26 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetti.

İnanır'ın 2015 yılında bir, 2022 yılında ise iki ayrı vasiyet hazırladığı öğrenildi.

Noter huzurunda hazırlanan vasiyetlerin içeriği ise gizli tutuldu.

VASİYETİ 17 ARALIK'TA AÇIKLANACAK

Usta oyuncunun vasiyetinin okunacağı dava, aile fertlerinden bazılarına tebligat ulaşmaması nedeniyle 17 Aralık saat 09.30'a ertelendi.

Duruşma öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Levent İnanır, "Dayımın irade sorunu vardı. Açıklanacak şeyin ne olduğu çok önemli değil. Ağır tedavi görüyordu, ilaçlar kullanıyordu" dedi.

Levent İnanır, dayısının zaman zaman bilinç kaybı yaşadığını, altı yılda üç kez pıhtı attığını ve yoğun bakım süreçleri geçirdiğini ifade etti.

Levent İnanır ayrıca vasiyetin 2015 ve 2022 yıllarında değiştirilmesine de değinerek bu durumun soru işaretlerine neden olduğunu söyledi.

ESKİ EŞİNDEN TEPKİ

Levent İnanır'ın açıklamalarının ardından eski eşi Neslihan Acar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu ifadelere tepki gösterdi.

Acar, paylaşımında Kadir İnanır'ın hayatı boyunca inandığı değerlerden vazgeçmediğini ve iradesini koruduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bir oyuncu olarak söylüyorum; Kadir İnanır, yolumuza ışık tutan çok kıymetli bir sinema emekçisidir. Bu ülke için ve çevresindeki tüm insanlar için bıraktığı en büyük miras, barış, adalet ve eşitlik adına yaşanacağını göstermektir.

İnandığı değerlerden vazgeçmeyen, şartlar ne kadar ağırlaşırsa ağırlaşsın iradesini koruyan, sözüyle duruşu arasındaki bağı hiç koparmayan bir insandır.

Bana ve evladıma kattıkları için minnettarım. Bize iradeli ve doğru insan olmanın kodlarını aktardığı için teşekkür ediyoruz. Anısına saygıyla."

'EN YAKINLARINA UTANÇ KALIR'

Neslihan Acar, bir başka paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı:

"Ünlü insanların hayatlarının büyük kısmı kayıt altında geçer; yemek yese, yürüse, konuşsa, sussa görüntülenir. Bu yüzden haklarında desteksiz atmak gaflet ve dalalettir! Cehaletle birleştiğinde, ‘Bir gün adalet ayağına dolanır’ diye düşünmezler. En yakınlarına da utanç kalır. Yazık!"

Öte yandan hiç evlenmeyen ve çocuğu bulunmayan Kadir İnanır'ın mirasını 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı da iddia edildi.