Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti mart ayında ilk bebeklerini kucaklarına almıştı. Aziz ismini verdikleri çocukları 5 aylık oldu. Neslihan Atagül'den paylaşım geldi.

OĞLU AZİZ'İ PAYLAŞTI

2016 yılında Kadir Doğulu ile evlenen Neslihan Atagül, Mart 2025 tarihinde ilk çocuğunu kucağına aldı. Oğlunun adını Aziz koyan, Neslihan Atagül- Kadir Doğulu çifti, çocuklarıyla bir paylaşım yaptı.

HENÜZ 5 AYLIK

Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da adından sıkça söz ettiren Atagül, anneliğiyle de büyük hayranlık kazandı.

Mart'ta anne olan Atagül, 5 aylık oğlu Aziz ile eşi Kadir Doğulu'nun bir karesini paylaşarak 'Canlarım benim' notunu düştü. Atagül, daha öncede 'Şahit olduğum en iyi babasın!' notuyla paylaşım yapmıştı.

İŞTE NESLİHAN ATAGÜL'ÜN O PAYLAŞIMI