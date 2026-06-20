Anne olduktan sonra oyunculuğa ara veren Neslihan Atagül, ekranlara dönüş hazırlığı yapıyor.

Ünlü oyuncu, iki yıl önce Ay Yapım ile anlaşma imzaladıktan kısa bir süre sonra hamile olduğunu öğrenmiş ve bu süreçte setlere veda etmişti. Mart ayında oğlu Aziz’in 1 yaşına girmesiyle birlikte yeniden projelere odaklanan Atagül, yeni sezon için gelen çok sayıda teklif arasından değerlendirme yapmaya başladı.

3 YIL SONRA SETLERE DÖNÜYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Atagül, yeniden Ay Yapım ile el sıkıştı. Ünlü oyuncunun, yapım şirketinin ana akım için hazırladığı iddialı bir projeyle uzun bir aranın ardından ekrana döneceği konuşuluyor.

Atagül, en son 2023 yılında yayınlanan “Gecenin Ucunda” dizisiyle izleyici karşısına çıkmıştı.