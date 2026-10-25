Oyuncu Neslihan Atagül, anne oğul günlük yaşamından kesitleri sosyal medya hesabından paylaşmayı sürdürüyor. Oğlu Aziz’le semt pazarına giden Atagül, meyve tezgâhında elma seçtikleri anları takipçilerinin beğenisine sundu.
PAZAR ALIŞVERİŞİNDEN RENKLİ KARELER
Neslihan Atagül’ün paylaştığı fotoğraflarda minik Aziz’in elmalarla ilgilendiği anlar öne çıktı. Anne oğlun doğal ve samimi halleri sosyal medyada ilgi görürken oyuncu, paylaşımına “Mekandayız” notunu düştü.
Oğlu Aziz’le geçirdiği anları zaman zaman takipçileriyle paylaşan Atagül, bu kez de semt pazarı gezisinden karelerle yüzleri gülümsetti.
Pazar gezisinin ardından halı sahada maç yapan kendisinden yaşça büyükleri izleyen Aziz’in futbolu şimdiden sevdiği yorumları yapıldı.
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun oğulları Aziz, 6 Mart 2025’te dünyaya geldi. Ünlü çift, 8 Temmuz 2016’da evlenmişti.