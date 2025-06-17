Sezon finali yapan 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde 'Sevtap' karakterini canlandıram Neslihan Yeldan, Saba Tümer'in programına konuk oldu. Ünlü oyuncu dizi için yaptığı fedakarlığı açıkladı.

Londra'da oyunculuk eğitimi verdiğini söyleyen Yeldan, şu ifadeleri kullandı:

"Her hafta Londra'ya gittim geldim. Bazen sadece bir günlüğüne İstanbul'a gelip üç günlüğüne Londra'ya gittiğim oldu, oradaki derslerim aksamasın diye.

"Bu düzenimin bozulmasını istemiyorum. İki grubum var. 14 kadın beni her hafta bekliyor, onları nasıl yarı yolda bırakırım. Kolay olmuyor ama alıştım. İki bölümü çekip beni gönderiyorlar. "