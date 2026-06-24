Kaliforniya kıyılarının en nadir deniz canlılarından biri olan Beyaz Abalone (Haliotis sorenseni), uzun bir aradan sonra Manş/Kanal Adaları çevresindeki sularda canlı olarak saptandı. NOAA (Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi) Ulusal Deniz Koruma Alanları Ofisi desteğiyle yürütülen izleme çalışmalarında, türün tamamen yok olmadığı ve izole bölgelerde hayatta kalmayı başardığı resmi olarak teyit edildi.

BEYAZ ABALONE POPÜLASYONUNDAKİ KRİTİK AZALMANIN NEDENLERİ NEDİR?

Açık renkli kabuk yapılarıyla bilinen ve kıyı ekosistemlerinin önemli bir bileşeni olan Beyaz Abalone popülasyonu, geçmiş yıllardaki yoğun ticari avcılık faaliyetleri ve okyanus habitatlarındaki değişimler nedeniyle çöküş noktasına gelmişti. Canlının sayısının azalmasıyla birlikte, hayatta kalan bireyler arasındaki coğrafi mesafenin artması üreme sıklığını doğrudan düşürdü ve sonraki nesillerin oluşma yeteneğini kısıtladı.

Diğer hareketli deniz canlılarının aksine, yaşam döngüleri boyunca sabit kayalık habitatlara bağımlı olan bu omurgasızlar, yerel ekolojik bozulmalara karşı yüksek hassasiyet gösteriyor. Uzmanlar, tarihi yerleşim alanlarında yapılan detaylı taramalarda uzun süre yaşayan hiçbir bireye rastlanmadığını, bu durumun bilim dünyasında türün tamamen tükenmiş olabileceği endişesini artırdığını belirtti.

BİLİM İNSANLARI TÜRE AİT YAŞAM İZLERİNİ NASIL SAPTADI?

Araştırma ekipleri, tek bir gözleme dayanmak yerine Beyaz Abalone'un geçmişte yoğun olarak bulunduğu tarihi bölgeleri düzenli ve tekrarlayan periyotlarla inceledi. Saha araştırmaları sırasında dalgıçlar tarafından bildirilen varlık emareleri ve su altına yerleştirilen uzaktan algılama sensörlerinden alınan sıra dışı sinyaller, çalışmaların yönünü değiştirdi.

Sensör verilerinin yerleşik okyanus kalıplarına uymayan anormallikler göstermesi, bölgede hayatta kalan dağınık kalıntı popülasyonların varlığını ortaya koydu. NOAA tarafından sağlanan teknolojik ekipmanlar vasıtasıyla, nadir görülen bu omurgasızların kıyı sularındaki mevcut durumunun izlenmesine ve koruma stratejilerinin planlanmasına devam edileceği açıklandı.