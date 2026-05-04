Senaryosunu Gökhan Korkusuz ve Redife Zerener’in kaleme aldığı yapımı, Emre Kabakuşak yönetiyor. Dizinin afiş çekiminin de bu sabah gerçekleştirildiği öğrenildi. 17 YAŞINDAKİ ARAS'IN HİKAYESİ Birsen Altuntaş'ın haberine göre; çekimleri Bodrum’da devam eden dizinin hikâyesi, yurtta büyüyen 17 yaşındaki Aras’ın (Çağan Efe Ak), kardeşini bulmak için Bodrum’a gitmesiyle başlıyor.



Yaz sezonunun ilk projelerinden biri olması beklenen dizinin, haziran ayının ilk haftasında ekranlara gelmesi planlanıyor.



GENÇ OYUNCULARLA DOLU KADRO “Daha On Yedi” dizisinin kadrosunda Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Armağan Oğuz, Ceren Ayruk, Çağdaş Onur Öztürk, Dilara Aksüyek, Ata Yaşat, Melis Babadağ, Helin Elveren, Bülent Seyran, Cemal Toktaş, Deniz Ali Cankorur, Ezgi Dalgıç, Hakan Meriçliler, Berra Ahsen Uslu, Batuhan Mora, Efe Musa, Ahmetcan Özer ve Güneş Hayat yer alıyor.





