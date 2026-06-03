Daha 17 dizisinde Şebnem karakteriyle izleyici karşısına çıkan Nesrin Cavadzade, son dönemde özel hayatıyla olduğu kadar sosyal medyada yapılan yorumlarla da gündemde. Botoks yaptırdığı yönündeki eleştirilere yanıt veren oyuncu, takipçilerine seslenerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

NESRİN CAVADZADE BOTOKS İDDİALARINA YANIT VERDİ

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan “Daha 17” dizisinde Şebnem karakterine hayat veren başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade, bu kez oyunculuğuyla değil sosyal medyada hakkında yapılan yorumlarla konuşuldu.

Son dönemde özel hayatındaki gelişmelerle magazin gündeminde yer alan oyuncu, sosyal medya kullanıcılarının “Botokstan gözünüz, kaşınız görünmüyor” şeklindeki yorumlarına kayıtsız kalmadı. Hakkındaki estetik iddialarına cevap vermek isteyen Cavadzade, kişisel hesabından bir video paylaşarak yüzünde herhangi bir işlem olmadığını göstermeye çalıştı.

''BU YAŞTA BİR KADININ BÖYLE GÖRÜNMESİNE ALIŞKIN DEĞİLSİNİZ''

Kendisine yöneltilen eleştiriler hakkında konuşan oyuncu, kaşlarındaki görünümün botokstan değil laminasyon işleminden kaynaklandığını belirtti.

Cavadzade açıklamasında, “Kaşlarımın laminasyonunu beğenmemiş olabilirsiniz, ona bir şey diyemem. Onu ben de bir garipsedim. Siz herhalde bu yaşta bir kadının bu kadar fresh görünmesine alışık değilsiniz. Mutluyum” ifadelerini kullandı.





“SİZ HAYATINIZDA HİÇ BÖYLE BOTOKS GÖRDÜNÜZ MÜ?''

Botoks yorumlarına tepki gösteren ünlü oyuncu, takipçilerinin yorumlarını okuduğunu belirterek şu sözlerle dikkat çekti:

“Ya arkadaşlar yorumlarınızı okuyorum. Takmışsınız botokslarıma… ‘Nesrin Hanım botokslarınızı azaltın. Gözünüz, kaşınız görünmüyor’ demişsiniz. Hiç hayatınızda böyle botoks gördünüz mü? Siz yemek yemeyi, uyumayı, mutluluğu botoks sanıyorsunuz.”

MİMİKLERİYLE YANIT VERDİ

Açıklamalarının ardından kamera karşısında art arda yüz mimikleri yapan Cavadzade, alnını kırıştırıp kaşlarını hareket ettirerek yüzünde botoks bulunmadığını göstermeye çalıştı. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, takipçileri ikiye bölündü.

Bir kısım kullanıcı Cavadzade’ye destek verirken, bazı kullanıcılar ise estetik tartışmalarını sürdürdü. Ünlü oyuncunun videolu paylaşımı sosyal medya platformlarında binlerce beğeni ve yorum aldı.