Azerbaycan’da okullardaki başörtüsü yasağı uygulaması kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Tartışmalar sürerken Azerbaycan asıllı oyuncu Nesrin Cavadzade de sosyal medya üzerinden konuya ilişkin Azerbaycan tarafından yapılan açıklamanın yer aldığı bir paylaşıma yorum yaptı.

'TÜRKİ DEĞERLERİMİZİN ÖNÜNE KİMSE GEÇEMEZ'

Azerbaycan tarafından yapılan açıklamada Türk millî kimliğinin korunmasına vurgu yapılarak, "Devletimiz, Türk milli kimliğimize kastederek Arap-Fars değerleri katmaya yönelik her türlü girişimin önüne geçecektir. Bizim kendi milli değerlerimiz var. Türki değerlerimizin önüne kimse geçemez" ifadeleri kullanıldı.

ÜÇ EMOJİYLE YORUM YAPTI

Söz konusu açıklamanın altına yorum yapan Cavadzade, ateş, Azerbaycan bayrağı ve kırmızı kalp emojileri paylaştı.