'Al Yazmalım', 'Küçük Ağa', 'Bizim Hikaye', 'Aşk Tesadüfleri Sever 2', 'Yasak Elma' ve Sandık Kokusu gibi birçok projede yer alan Nesrin Cavadzade üç gün önce 43 yaşına bastı.
İlk kutlamayı memleketi Azerbaycan Bakü'de yapan Cavadzade ikincisini de İstanbul'da yaptı.
Önceki gün de tatil için Mısır'a giden oyuncu burada da yeni yaşını yakın dostlarının katıldığı bir yemekle kutladı.
Doğum günü pastasıyla çekilen görüntüleri "Aslan burcu dediğin doğum gününü her kıtada kutlar" notuyla paylaştı.
Çölde develerle çektirdiği pozlarına ise beğeni yağdı.