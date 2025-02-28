Show TV'de yayınlanan 'Sandık Kokusu' için geçen günlerde final kararı alınmıştı.
19 Mart'ta ekranlara veda edecek olan dizide 'Ayça Yılmaz' karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade iki hafta önce setten sonra ağır bir çifte antrenman yapınca hastanelik olmuştu.
Ağır spor tutkusundan ağzı yanan Cavadzade'nin kalça kemiklerinde ödem oluştuğu öğrenilmişti. Doktoru da oyuncuya tam 6 haftalık bir istirahat vermişti.
'Sandık Kokusu' setinden bir süredir uzak kalan oyuncunun, temel ihtiyaçlarının dışında yürümesi dahi yasaklanmıştı.
Yoğun şeklide fizik tedavi gören Nesrin Cavadzade önceki gün koltuk değnekleriyle birlikte sete gelebildi.