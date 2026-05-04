“Daha On Yedi” dizisinde Şebnem karakterine hayat veren oyuncunun, nikahın ardından yaptığı paylaşımlar dikkat çekti. Cavadzade’nin önce nikah alanından boş sandalyelerin yer aldığı kareleri paylaşması, ardından da Uçar ile sırtı dönük bir fotoğraf yayınlaması kafa karıştırdı.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; ünlü oyuncunun poodle cinsi köpeği Dolce’ye papyon taktığı da görüldü. Öte yandan Cavadzade’nin nikah sabahında “Daha On Yedi” dizisinin afiş çekimi için sete katılacağı iddia edildi.

GELİNLİĞİ NEDEN PAYLAŞMADI?

Cavadzade’nin düğüne dair gelinlikli herhangi bir kare paylaşmaması da sosyal medyada en çok konuşulan detaylardan biri oldu. Ünlü oyuncunun gelinliği merak konusu olurken, düğünden tek bir fotoğraf bile paylaşmaması dikkat çekti.

YAŞ FARKI GÜNDEM OLDU

İddialara göre nikahın, Kadir Taner Uçar’ın doğum gününde gerçekleştiği öne sürüldü. 36 yaşındaki Uçar ile 43 yaşındaki Cavadzade arasında 7 yaş fark bulunuyor.



