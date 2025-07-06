Son olarak Sandık Kokusu dizisinde rol alan ve dizideki rol arkadaşı Pamir Pekin ile kısa süreli bir aşk yaşayan Nesrin Cavadzade, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Bodrum’da tatil yapan güzel oyuncu, bu kez güzellik sırrını takipçileriyle paylaştı.

GÜZELLİK SIRRI SABAH RUTİNİNDE GİZLİ

'Al Yazmalım', 'Küçük Ağa', 'Bizim Hikaye', 'Aşk Tesadüfleri Sever 2', 'Yasak Elma' ve 'Sandık Kokusu' gibi birçok projede izleyici karşısına çıkan Nesrin Cavadzade, magazin gündeminden düşmeyen isimler arasında yer alıyor. Ünlü oyuncu, sabah rutinini takipçileriyle paylaşarak güzelliğinin sırrını açıkladı.

Cavadzade, sosyal medyada güzellik sırrını da takipçileriyle paylaştı. Sabahları uyanır uyanmaz yüzünü buzlu suya soktuğunu belirten güzel oyuncu, buz dolu kaseyi paylaşarak “Sabahları böyle” notunu düştü.

SETTE AŞK KISA SÜRDÜ

Sandık Kokusu dizisinin finaline günler kala sette aşk dedikoduları çıkmış ve dizi bittiğinde Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin aşklarını ilan etmişti. Ancak ünlü çift iki aylık birlikteliğin ardından geçen günlerde ayrılmıtı.