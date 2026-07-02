İsrail'de düzenlenen Makkabi Oyunları'nın Kudüs'teki açılış töreni, spor organizasyonundan çok, yaşandığı iddia edilen protokol kriziyle gündeme geldi. İsrail medyasında yer alan haberlere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu, tören sırasında yaşanan organizasyon aksaklıkları nedeniyle hem eşi Başbakan Netanyahu hem de danışmanlarıyla tartıştı.

'SENİN YÜZÜNDEN KAVGA ETTİM'

İddialara göre Sara Netanyahu, yaşanan karışıklık nedeniyle Başbakan Netanyahu'ya, "Senin yüzünden buradaki insanlarla kavga ettim. Beni onlarla tartışmaya zorladın" ifadeleriyle tepki gösterdi.

‘NEDEN BENİ GEÇİRMİYORSUNUZ?’

Sara Netanyahu'nun daha sonra başbakanlık ekibine dönerek, "Benimle ilgilenmelisiniz. Neden beni geçirmiyorsunuz?" sözleriyle sitem ettiği öne sürüldü.

‘BU DURUM KABUL EDİLEMEZ’

İsrail basınında yer alan tanıklıklara göre Sara Netanyahu, VIP tribününe yönlendirilirken kendisine yeterli şekilde eşlik edilmediğini, kalabalık içerisinde itildiğini ve bu durumun kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

İSRAİL KAMUOYUNUN GÜNDEMİNE OTURDU

Tören alanında yaşanan gerginlik kameralara da yansırken, olay kısa sürede İsrail kamuoyunun gündemine oturdu. Başbakanlık Ofisi ise iddialarla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.