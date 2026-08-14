İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Ordu Radyosu’na verdiği bir podcast röportajında İngiltere ve Avrupa ülkelerini hedef alan skandal açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Winston Churchill’in ailesinden bahseden Netanyahu, geçmişte İngiltere'den gelen isimlerin İsrail lehine haberler yaptığını belirterek, günümüzde ise İngiltere’yi "İngiltere İslam Cumhuriyeti" olarak adlandırdığını söyledi.

Sunucunun "Tüm Avrupa zaten öyle değil mi?" sorusuna "Evet" yanıtını veren İsrailli lider, "İlk nükleer silaha sahip İslam cumhuriyeti, İngiltere İslam Cumhuriyeti olacak" ifadeleriyle tepki çeken bir benzetmeye imza attı.

Orta Doğu'yu krize sürükleyen Netanyahu’nun bu sert söylemlerinin arkasında, Avrupa ülkelerindeki Müslüman nüfusun yanı sıra İngiltere hükümetinin İsrail’e yönelik sertleşen politikalarının yattığı değerlendiriliyor.

Londra yönetimi, eylül ayında açıklamayı planladığı yeni yaptırım paketi kapsamında işgal altındaki Filistin topraklarında yer alan yasa dışı İsrail yerleşimlerinden gelen ürünlerin ülkeye girişini yasaklamayı gündemine aldı.

Ayrıca İngiltere Dışişleri Bakanlığı ile Hayır Kurumları Komisyonu’nun, Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşimlerle ticari bağı bulunan şirketlere ve bu bölgelere finansman aktaran kuruluşlara yönelik inceleme ve yaptırım süreçlerini başlattığı bildirildi.