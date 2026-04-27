Orta Doğu’da Filistin, İran ve Lübnan’ı yangın yerine çeviren İsrail’in Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yargılandığı yolsuzluk davası duruşmaya saatler kala yine ertelendi. Ertelemenin nedeni ise ‘güvenlik’ oldu. İsrail basını, yolsuzlukla yargılanan Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, bugün yapılması planlanan duruşmasının, ‘güvenlik’ gerekçesiyle iptal edildiğini duyurdu. Netanyahu'nun avukatı Amit Hadad, İran'a yönelik saldırılar nedeniyle yaklaşık 2 aydır ifade vermeyen İsrail Başbakanı'nın duruşmasının ‘güvenlik’ gerekçesiyle iptali için başvuruda bulundu. Mahkeme, başlamasına bir saat kala talebi kabul ederek duruşmayı erteledi.

