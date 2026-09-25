Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmeleri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kürsüye çıkışıyla birlikte son yılların en sert diplomatik protestolarından birine sahne oldu.

Gazze’de sürdürülen ve uluslararası toplumda büyük tepki toplayan askeri harekatlar nedeniyle onlarca ülkenin temsilcisi, Netanyahu’nun konuşmasını protesto etmek amacıyla yuhalamalar ve ıslıklar eşliğinde Genel Kurul salonunu topluca terk etti.

Uluslararası basına yansıyan görüntülerde, birçok diplomatın sırtını dönerek salonu boşalttığı ve Netanyahu’nun neredeyse boş kalan koltuklara karşı konuşmak zorunda kaldığı görüldü.

Diplomatik boykotun damga vurduğu o anlarda, salonda kalan az sayıdaki heyetin tavrı ise sosyal medyada ve uluslararası kamuoyunda geniş çaplı tepkilere yol açtı. Onlarca diplomat protesto amacıyla kapıya yönelirken, Etiyopya, Jamaika heyeti ve İsrail'e yakın birkaç diplomatik grubun Netanyahu’yu ayakta alkışladığı anlar kameralara yansıdı.

Filistin yanlısı sivil toplum kuruluşları ve sosyal medya kullanıcıları, Filistin halkına yönelik insan hakları ihlallerine ve Gazze’deki yıkıma rağmen Etiyopya ve Jamaika temsilcilerinin sergilediği bu coşkulu desteğe sert tepki gösterdi.

ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

Diplomatik protestoların gölgesinde konuşmasına başlayan Netanyahu, Gazze ve Orta Doğu'daki askeri operasyonları savunurken uluslararası toplumu sert sözlerle hedef aldı.

Konuşmasında bölgesel gerilimden İran'ı sorumlu tutan İsrail Başbakanı, Gazze stratejisini eleştiren dünya liderlerini de sert bir dille eleştirdi. Netanyahu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM kürsüsünden yaptığı ve İsrail’in Gazze politikalarını sert bir şekilde eleştirdiği açıklamalarına da doğrudan yanıt vererek Erdoğan’ı hedef aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsrail yönetimine yönelik "soykırım" ve "işgal" suçlamalarını reddeden Netanyahu, Türkiye’nin izlediği dış politikayı eleştirerek sert söylemlerini sürdürdü.