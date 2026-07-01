İsrail basınına yansıyan haberlere göre Netanyahu, Lübnan’da hayatını kaybeden İsrail askerleri için düzenlenen törende konuştu.

‘GEREKLİ OLDUĞU SÜRECE KALACAĞIZ’

Netanyahu, "Lübnan'ın güneyindeki tampon bölgede gerekli olduğu sürece kalacağız" ifadelerini kullandı.

‘SÜRESİZ KALINACAK’

Aynı törende konuşan Savunma Bakanı Yisrael Katz ise daha net bir çıkış yaptı. Katz, İsrail ordusunun geri çekilmeyeceğini belirterek, “Lübnan, Suriye ve Gazze’de oluşturulan güvenlik bölgelerinde süresiz kalınacak” dedi.

GÜNEY LÜBNAN’DA GERİLİM VE ASKERİ VARLIK SÜRÜYOR

İsrail ordusu, 2 Mart 2026’dan bu yana Lübnan’ın güneyine yönelik yoğun hava saldırıları düzenlerken birçok yerleşim birimini de kontrol altına aldı. Bu süreçte Lübnan makamları, ülke içinde yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıkladı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre saldırılarda şu ana kadar 4 bin 278 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 196 kişi ise yaralandı.

ABD ARABULUCULUĞUNDA ATEŞKES VE MÜZAKERE SÜRECİ

Süreç boyunca ABD arabuluculuğunda ateşkes girişimleri öne çıktı. ABD Başkanı Donald Trump, Nisan ayında yaptığı açıklamada İsrail ile Lübnan arasındaki geçici ateşkesin uzatıldığını duyurmuştu.

Mayıs ve Haziran aylarında yapılan görüşmelerle ateşkes süresi kademeli olarak uzatılırken, Washington’da yürütülen müzakerelerin ardından iki ülke arasında bir çerçeve anlaşması imzalandığı açıklanmıştı. Anlaşmayla Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve Lübnan ordusunun güneyde kontrolü sağlaması öngörülüyordu.

DİPLOMATİK SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Netanyahu’nun son açıklamaları ise, sahadaki askeri varlık devam ederken diplomatik sürecin nasıl ilerleyeceğine dair belirsizliği yeniden gündeme taşıdı.