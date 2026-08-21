İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib’in doğusunda bulunan Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na düzenlenen hava saldırısıyla ilgili hadsiz açıklamalarda bulundu. Üste, Türkiye varlığının olduğunu öne süren Netanyahu "Türkiye'ye bir mesaj ilettik ancak görünüşe göre duymadılar. Bu yüzden onu daha iyi anlamalarını sağladık" dedi.

İsrail Başbakanlık Ofisi de bir açıklama yaparak Suriye'nin, Türk askerlerinin Halep'te bir üsse yerleşmesine izin verilmesinin İsrail açısından bir güvenlik tehdidi olarak görüldüğünü kaydetti. Netanyahu'nun açıklamalarına eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'tan sert tepki geldi. Barak, Netanyahu'nun Türkiye ile gerilimi "kasıtlı" olarak tırmandırdığını savundu.

MSB: Üste Türk askeri heyeti bulunmuyordu

Milli Savunma Bakanlığı Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, TCG Koçhisar gemisinde haftalık basın bilgilendirme toplantısında gerçekleştirdi. İsrail’in Suriye’deki Ebu Zuhur hava üssüne gerçekleştirdiği saldırı öncesinde ve esnasında üste herhangi bir Türk askerî heyeti bulunmadığını açıklayan Aktürk, “İsrail’in Suriye’deki Ebu Zuhur hava üssüne gerçekleştirdiği saldırı öncesinde veya saldırı esnasında üste herhangi bir Türk askeri heyeti bulunmadığını ifade ediyoruz” dedi.

Duran: İsrail bölgeyi ateşe sürüklüyor

Suriye’deki Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'ne düzenlenen İsrail saldırısı için Türk kaynaklar çarpıcı açıklamalarda bulundu. Middle East Eye sitesine konuşan Türk yetkililer gerilimin tırmanıp, İsrail ile 2015'teki Rus uçağı krizine benzer durumların oluşabileceğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise, Netanyahu’nun kendi politik geleceği için “bölgeyi ateşe sürüklediği” belirtilirdi. Duran, “Soykırımcı Netanyahu'nun istikrarsızlaştırıcı faaliyetleriyle mücadeleye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Donald Trump: Bu konu hakkında konuşamam

Suriye'de bulunan Ebu Zuhur hava üssüne dair ABD merkezli haber sitesi Axios'a konuşan kaynaklar saldırıda en az 8 bombanın kullanıldığını ve Beyaz Saray'a bilgi verildiğini ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump ise saldırıya dair sorulara, “Bu konu hakkında konuşamam” açıklaması yaptı.

Dün ise İsrail Savunma Bakanı Katz X üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklamada bulundu. Katz'ın açıklamasında, “Erdoğan Türkiye’yi Suriye’de tehlikeli maceralara sürüklüyor. İsrail’in kendini savunma konusundaki kararlılığını sınamaya kalkışmasından daha iyi olur” dedi.

Bize meydan okuyorlar!

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı Ebu Zuhur Üssü’ne saldırıyı değerlendirdi. Yaycı, üssün Türkiye sınırına yalnızca 70 kilometre uzaklıkta olduğunu kaydederek, “Bu hadiseyi, ‘İsrail, Türkiye’ye yakın bir Suriye üssünü vurdu.’ diyerek sıradanlaştırmak çok büyük bir hata olur. Bu defa ilk kez doğrudan Türkiye’yi hedef gösterdi” dedi.

Cihat Yaycı sözlerine şöyle devam etti: “İsrail açıkça şunu söyledi: ‘Suriye yönetimi, Türk askerlerinin bu üsse konuşlanmasına izin verecekti. Bu durum, Suriye’de tesis ettiğimiz güvenlik statükosunu bozacak ve bize tehdit oluşturacaktı. Bu nedenle üssü vurduk.’ Yani İsrail, Türk askerinin Suriye’de bulunmasını açıkça tehdit olarak tanımladı Bu, Türkiye’ye yönelik çok ciddi ve doğrudan bir meydan okumadır!”