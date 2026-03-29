Binyamin Netanyahu, Lübnan’ın güneyinde halkın zorla yerinden edildiği bölgede İsrail işgalini genişletme talimatı verdiğini duyurdu. Netanyahu, İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığı’nda yaptığı konuşmayı, ABD merkezli X hesabından paylaştı.

Başbakan, işgali “güvenlik bölgesi” adı altında genişleteceklerini belirterek, İsrail’in kuzeyindeki durumu temelden değiştirmekte kararlı olduklarını söyledi. Ayrıca, hedeflerine ulaşana kadar güç kullanmaya devam edeceklerini ve saldırıların süreceğini ifade etti.

Netanyahu konuşmasında İran ve Hizbullah ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, İran ve Hizbullah’ın eski gücünde olmadığını ve bu operasyonlarda üstünlük sağladıklarını iddia etti.

Başbakan, Suriye’nin güneyindeki tampon bölge ve Gazze Şeridi’nin yarısından fazlasını işgal ettiklerini belirterek, şimdi de Lübnan’daki işgali genişlettiklerini duyurdu. Bu açıklama, bölgede gerilimin ve askeri operasyonların artacağı yönünde uluslararası endişeleri güçlendirdi.