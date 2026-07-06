İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'de düzenlenecek NATO zirvesine katılımı öncesinde Fox News kanalına açıklamalarda bulundu.

Washington yönetimine çağrıda bulunarak Ankara'ya gelişmiş silah sistemlerinin satılmamasını talep eden Netanyahu, Türkiye'yi Müslüman Kardeşler'in etkisi altındaki bir rejim olarak nitelendirdi.

Netanyahu, Ankara'ya F-35 savaş uçaklarının veya savaş jeti motorlarının verilmemesi gerektiği yönündeki görüşünü yineledi.

'ORTA DOĞU'DA DENGELER DEĞİŞTİRDİ'

Geçtiğimiz ay ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye F110 savaş uçağı motorlarının satılmasına ve Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil edilmesine onay verebileceğinin sinyallerini vermişti.

Bu olası adımı değerlendiren Netanyahu, böyle bir hamlenin Orta Doğu'daki güç dengesini bozacağını ileri sürdü.

Bölgedeki dengenin nihai olarak İsrail'in hava üstünlüğü ve ABD'nin Orta Doğu'daki duruşu ile garanti altına alındığını savunan Netanyahu, Türkiye'yi büyük bir ülke olarak nitelendirse de Recep Tayyip Erdoğan tarafından yönetilmesinden üzüntü duyduğunu belirtti.

Netanyahu, Erdoğan'ın İsrail'i açıkça yok etmekle tehdit ettiğini ve Kıbrıs'ın yarısını işgal altında tuttuğunu iddia etti.

ABD'YE 'DOSTLUK' MESAJI

Trump ile görüşmek üzere gerçekleştireceği Washington ziyareti için henüz net bir tarih belirlenmediğini ifade eden Netanyahu, ABD ile İran arasındaki mutabakat zaptı nedeniyle yaşanan son gerilimleri önemsemediğini belirtti.

ABD ile hemen her konuda aynı fikirde olduklarını ve müttefik olarak anlaşmazlıkları açık bir dille çözüme kavuşturduklarını söyleyen Netanyahu, İsrail'in ABD'ye saygı duyduğunu vurguladı.

Ziyareti sırasında Lübnan ile barış sürecinin ilerlemesini görmek istediğini kaydeden Netanyahu, İran rejimine yönelik baskıların daha fazla barış anlaşmasının önünü açtığını savundu.

İran'ın nükleer silahlara sahip olmaması gerektiğini belirten İsrail Başbakanı, bu durumu özgürlük ile fanatizm arasındaki bir savaş olarak tanımladı.

İran rejiminin ayakta kalmasını kendi halkını öldüren kolluk güçlerine bağlayan Netanyahu, Amerika'nın 250. kuruluş yıl dönümüne de değinerek ABD'yi dünyadaki demokrasi ve özgürlüğün koruyucusu muazzam bir güç olarak nitelendirdi.