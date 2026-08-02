Haaretz gazetesinin konuya ilişkin bilgi sahibi 2 kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in cuma günü duyurulan 15 maddelik yol haritasında 3 maddeyi kabul edilemez bulduğu kaydedildi.

İsrail'in söz konusu itirazlarını, Barış Kurulu Gazze İcra Kurulu üyesi eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'e ilettiği belirtildi.

Tel Aviv yönetiminin, İsrail ordusunun saldırılarını tamamen durdurmasına itiraz ettiği ve Uluslararası İstikrar Gücü’nün Gazze Şeridi'nde konuşlanacağı bölgelere saldırı düzenleme özgürlüğü istediği aktarıldı.

Ayrıca İsrail'in Hamas silahlarının depolanması yerine imha edilmesinde ısrarcı olduğu bildirildi.

TÜRKİYE VE KATAR'I İSTEMEDİLER

Yol haritasına göre, Hamas'ın elindeki silahların toplanarak Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin (NCAG) denetiminde kalması öngörülüyor.

Tel Aviv yönetiminin, tarafların yol haritası kapsamındaki taahhütlerini yerine getirip getirmediğini denetleyecek Uluslararası Doğrulama Komitesi'nde (IVC) Katar ve Türkiye’nin yer almasına karşı çıktığı kaydedildi.

Haaretz'e konuşan bir Barış Kurulu yetkilisi, yol haritasının ne zaman yürürlüğe gireceğine dair henüz bir tarih belirlenmediğini söyledi.

Sürecin, İsrail ve Hamas'ın yol haritasının uygulanmasına yönelik bir takvim belirleyeceği 14 günlük bir periyotla başlaması bekleniyor.

ATEŞKESİN İKİNCİ AŞAMASI İÇİN YOL HARİTASI DUYURULDU

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov, son olarak Hamas'ın ayrıntılı bir yol haritasını kabul ettiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Barış Kurulunun Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı grupların silahlarını bırakması konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Hamas ise Filistinli gruplarla birlikte, müzakere sürecine ve ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının tamamlanmasına yönelik arabulucuların sunduğu önerilere olumlu yaklaştığını bildirmişti.

Hamas, İsrail'in saldırıları durdurmasının ve üzerinde mutabakata varılan hususlara ilişkin takvimin oluşturulmasının temel şart olduğunu belirtmiş, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasının da İsrail'in birinci aşamadaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesine bağlı olduğunu vurgulamıştı.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi de Gazze Şeridi'nin yönetimini devralmak için kurumsal ve operasyonel hazırlıklarını tamamladığını duyurmuştu.

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmiş, ateşkes, esir takası ve insani yardımların artırılmasını öngören anlaşmaya rağmen İsrail'in saldırıları ve yardım girişine yönelik kısıtlamalar sürmüştü.