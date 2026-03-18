İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun, Ali Laricani suikastına misilleme olarak İsrail’e düzenlediği ve 230’dan fazla kayıp verdirdiğini iddia ettiği füze saldırılarının ardından, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında ortaya atılan "öldü" iddialarına yanıt geldi. Kamuoyunun karşısına ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ile çıkan Netanyahu, paylaştığı videoda dikkat çekici bir "suikast listesi" detayı paylaştı.
"İSİMLERİN ÜZERİNİ ÇİZMEK GÜZEL"
Görüntülerde cebinden bir kart çıkaran Netanyahu, bunun bir suikast listesi olduğunu ifade ederek, "Listedeki isimlerin üzerini çizmek güzel; bunu Amerikalı dostlarımızla omuz omuza yapmak ise daha da güzel" dedi. Netanyahu’nun bu sözleri, İran ile tırmanan gerilimin ardından doğrudan bir gövde gösterisi ve "operasyonlar devam ediyor" mesajı olarak yorumlandı.
"NE MUTLU Kİ ADIM O LİSTEDE YOK"
Netanyahu’nun elindeki listeyi göstermesi üzerine ABD Büyükelçisi Mike Huckabee’den de gündem olan bir karşılık geldi. Huckabee, listeye atıfta bulunarak "Ne mutlu ki adım o listede yok" ifadesini kullandı.
SALDIRILAR DEVAM EDİYOR
Diğer yandan İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’a yönelik hava saldırılarını artırdı. Son düzenlenen iki saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Bölgedeki füze saldırıları ve karşılıklı misillemelerle gerilim en üst seviyeye tırmanıyor.