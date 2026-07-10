ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Trump'ın Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nden ülkesine dönmesinin ardından 9 Temmuz'da bir telefon görüşmesi yaptı.

İki lider arasında gerçekleşen bu görüşmede Başbakan Netanyahu, ABD Başkanı Trump'a Türkiye ile ilgili endişelerini aktardı.

Fransız haber ajansı AFP'nin aktardığı bilgilere göre Netanyahu, bu konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çevresini hedef aldı.

İsrail Başbakanı, Türk yetkilileri "İsrail devletinin varlığını sorgulayan ve İsrail sınırları boyunca güvenlik bölgeleri kurulması gerektiğine yönelik açıklamalar yapmakla" suçladı.

Netanyahu, bu görüşmenin öncesinde hafta içinde de ABD'ye çağrıda bulunarak Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satılmamasını talep etmişti.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrailli yetkililerin iddialarına sert tepki göstererek, bu açıklamaların belirli bir eş güdüm ve zamanlamayla dolaşıma sokulan asılsız bir dezenformasyon kampanyasının parçası olduğunu belirtti.

Bakanlık açıklamasında, Netanyahu ve suç ortaklarının kendilerine yöneltilen eleştirileri kasıtlı şekilde çarpıttığı ve sistematik bir propaganda faaliyetiyle gündemi değiştirmeye çalıştığı vurgulandı.

Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump, 7 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağını ve F-35 satışının kesinlikle değerlendirileceğini ifade etmişti.

ABD kanadından resmi bir açıklama yapılmazken, bir yetkili görüşmenin gerçekleştiğini doğrulamakla yetindi.