İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun gelecek hafta ABD'yi ziyaret ederek Başkan Donald Trump ile görüşeceği ve Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarına erişimini gündeme getireceği iddia edildi.

İsrail güvenlik kabinesi, ABD ile Türkiye arasındaki F-35 savaş uçağı müzakerelerine ilişkin değerlendirmeleri dinledi.

Tel Aviv yönetimi, uçakların özellikleri düşürülmüş versiyonlarının Türkiye'ye verilmesi için çalışıyor.

İsrailli üst düzey bir yetkili, Başkan Trump'ın uçakların teslim edilmesi öncesinde hala bazı şartlar öne sürebileceğini söyledi. İsrail'in hava üstünlüğünü koruyacağına inanıyor.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun "muhtemelen gelecek hafta" ABD'ye giderek Trump ile görüşmesinde bu konuyu gündeme getireceği öne sürüldü.

İsrail, "niteliksel askeri üstünlük" mevzuatını kullanarak Ankara ile Washington arasındaki anlaşmayı bozmak için Kongre ile işbirliği yapacak.

ABD silah transferlerine ilişkin mevzuata göre, "niteliksel askeri üstünlük" İsrail'in Orta Doğu'daki herhangi bir ülkeye karşı askeri üstünlüğünü korumasını güvence altına almayı amaçlıyor.

ABD Başkanı Trump'tan Türkiye'nin F-35 programına yeniden dönebileceğine yönelik sinyaller gelince İsrailli siyasiler buna karşı olduklarını dile getirdi.

Netanyahu, Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde ve sırasında ABD medyasına röportajlar vererek Türkiye'nin F-35'lere erişimine izin verilmemesi çağrısı yaptı.